Nachrichten-Ticker

11:10 Gedenkstunde im Bundestag für Opfer des Nazi-Regime

Berlin - In einer bewegenden Gedenkstunde hat der Bundestag an die Millionen Opfer des Nazi-Regimes erinnert. Parlamentspräsident Norbert Lammert betonte die Verantwortung Deutschlands, diese Verbrechen nie zu vergessen, und verwies auf den Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen sei unantastbar. Sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch die Geschichte zeige: Die Würde des Menschen ist antastbar. Nirgendwo sei dieser Nachweis gründlicher erbracht worden als in Deutschland.

11:05 SPD legt mit Kanzlerkandidaten Schulz in Wählergunst deutlich zu

Berlin - Der designierte Kanzlerkandidat Martin Schulz lässt die SPD-Umfragewerte steigen. Wäre am nächsten Sonntag Wahl, könnten die Sozialdemokraten nach dem ZDF-"Politbarometer" mit einem Plus von drei Punkten auf 24 Prozent zulegen. Sie blieben aber klar hinter der CDU/CSU, die unverändert auf 36 Prozent käme. Die AfD verschlechterte sich um zwei Punkte auf 11 Prozent. Ebenso würden die Grünen zwei Punkte abgeben und auf 8 Prozent rutschen. Die Linke könnte sich um einen Punkt auf 10 Prozent verbessern, die FDP bliebe bei 6 Prozent.

10:28 Weniger Falschgeld in Deutschland

Frankfurt/Main - Der neue 20-Euro-Schein erschwert Fälschern das Handwerk. Im vergangenen Jahr zogen Banken, Handel und Polizei in Deutschland 82 150 Euro-Blüten aus dem Verkehr, das waren 14 Prozent weniger als 2015, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. "Die Einführung der Europa-Banknotenserie habe sich positiv auf die Anzahl der Fälschungen ausgewirkt und zu einem merklichen Rückgang der 20-Euro-Fälschungen beigetragen", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele.

10:02 Einwohnerzahl in Deutschland so hoch wie noch nie

Wiesbaden - In Deutschland leben so viele Menschen wie noch nie: Rund 82,8 Millionen. Das geht aus einer Schätzung des Statistischen Bundesamts für die Bevölkerungszahl Ende 2016 hervor. Grund ist erneut die Zuwanderung. Der bisherige Rekord war 2002 mit 82,5 Millionen Einwohnern erreicht worden. Ende 2015 lebten 82,2 Millionen in Deutschland. Allerdings war die Zuwanderung 2015 deutlich höher als 2016. Damals kamen rund 1,1 Millionen Menschen mehr nach Deutschland als fortzogen.

09:41 Twitter führt "Entdecken"-Knopf für aktuelle Trends ein

Berlin - Twitter will seinen Nutzern mit einer neuen Funktion zu einem besseren Überblick bei aktuellen Themen verhelfen. Unter dem neuen "Entdecken"-Tab, der nun in der Menü-Leiste zwischen "Startseite" und "Mitteilungen" der offiziellen Twitter-App auftaucht, werden in Deutschland Schlagwörter - die sogenannten Hashtags - zu derzeitigen Trends angezeigt. Am Morgen waren es zum Beispiel "#ibes" für das RTL-Dschungelcamp oder "#Schulz" für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.