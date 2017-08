Deutschland Studie: Etwa zwei Drittel der Flüchtlinge mit Schulabschluss

21:26 Höwedes-Transfer von Schalke nach Turin perfekt

20:56 Nahrungsmittel und Energie teurer: Inflation zieht erneut leicht an

Wiesbaden - Das Leben in Deutschland ist den dritten Monat in Folge etwas teurer geworden. Angetrieben von höheren Nahrungsmittel- und Energiepreisen kletterte die Jahresinflationsrate im August auf 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Vor allem für Nahrungsmittel sowie Haushaltsenergie und Sprit mussten Verbraucher im August mehr zahlen als im Jahr zuvor. Bei den Nahrungsmitteln dürften nach Daten Statistischer Landesämter vor allem deutlich gestiegene Preise für Butter und Molkereiprodukte durchgeschlagen haben.

20:52 Staatsanwalt prüft Verfahren gegen AfD-Politiker Gauland

Mühlhausen - Nach umstrittenen Äußerungen über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung sind mehrere Anzeigen gegen den AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland eingegangen. Die Behörde prüfe den Sachverhalt außerdem aus eigener Initiative, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mühlhausen in Thüringen. Zuvor hatte unter anderem der MDR darüber berichtet. Gauland hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im Eichsfeld davon gesprochen, die Integrationsbeauftragte und Staatsministerin Aydan Özoguz in der Türkei zu "entsorgen".

20:50 Studie: Etwa zwei Drittel der Flüchtlinge mit Schulabschluss

Berlin - Knapp zwei Drittel der erwachsenen Flüchtlinge haben vor ihrer Ankunft in Deutschland nach eigenen Angaben einen Schulabschluss erworben. Zu diesem Ergebnis kommt eine vorgestellte Untersuchung, an der unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge beteiligt waren. Bisher hat rund ein Drittel der befragten fast 5000 Flüchtlinge mit einem im Ausland erlernten Beruf die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation beantragt.

20:46 Tarifeinigung für Versicherungsbranche erzielt

München - In der Versicherungsbranche haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die bundesweit etwa 170 000 Angestellten erhalten in zwei Stufen vom 1. November an 2,0 Prozent sowie vom 1. Dezember 2018 an 1,7 Prozent mehr Gehalt. Darauf hätten sich beide Seiten in München geeinigt, teilte Verdi mit. Zudem würden die Vergütungen für Auszubildende "überproportional erhöht". Der Tarifvertrag läuft rückwirkend zum 1. April 2017 bis zum 31. August 2019.