Nachrichten-Ticker

04:51 Stühlerücken im Kabinett: Zypries für Gabriel für Steinmeier

Berlin - Acht Monate vor der Bundestagswahl bringt die SPD Bewegung in die Bundesregierung. Heute werden ein neuer Außenminister und eine neue Wirtschaftsministerin ernannt. Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wechselt ins Auswärtige Amt - Frank-Walter Steinmeier soll am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Den durch Gabriels Wechsel frei werdenden Posten im Wirtschaftsministerium übernimmt die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Bundespräsident Joachim Gauck übernimmt heute Ernennungen und Entlassungen.

04:49 May zu Gast im Weißen Haus

Washington - Als erster ausländischer Staatsgast trifft sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May heute mit US-Präsident Donald Trump. Vor dem Termin im Weißen Haus warb sie für ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern. Dieses müsse denen dienen, die sich allzu oft zurückgelassen fühlten von der Globalisierung, so May. Der Besuch Mays wird von Äußerungen Trumps überschattet, in denen er den Einsatz von Folter als Verhörmethode für Terroristen propagiert. Großbritannien lehnt Folter klar ab.

04:05 Unbezahlte Stromrechnungen: Maracanã-Stadion ohne Licht

Rio de Janeiro - Im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro ist wegen unbezahlter Rechnungen nun auch noch der Strom abgestellt worden. Der Stromanbieter pocht auf seit Oktober aufgelaufene Außenstände in Höhe von umgerechnet 822 000 Euro. Das berichtete das Portal "O Globo". Das bekannte Stadion ist ohnehin schon seit Wochen geschlossen. Nach den Olympischen Spielen hat es das Organisationskomitee nicht geschafft, es wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Mittlerweile ist der Rasen schon vertrocknet.

03:50 Trump-Berater Bannon: Medien sollten den Mund halten

Washington - Der Strategiechef von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, sieht in den Medien der USA die Opposition. Sie verstünden das Land nicht und hätten immer noch nicht begriffen, warum Trump Präsident ist, sagte Bannon der "New York Times". Die Medien sollten sich schämen, demütig sein, den Mund halten und mal eine Weile lang zuhören. "Ihr seid die Opposition", sagte Bannon. Trump hat nach Amtsantritt gesagt, er befinde sich in einem Krieg mit den Medien.

03:29 Trump droht Mexiko mit Importsteuer zur Mauer-Finanzierung

Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump droht Mexiko mit einer Importsteuer von 20 Prozent, um mit den Einnahmen den Bau der Mauer zwischen beiden Ländern zu finanzieren. Man wolle Steuern auf Importe aus Ländern erheben, mit denen die USA ein Außenhandelsdefizit haben, sagte ein Sprecher Trumps. Im Falle von Mexiko könnten die USA so pro Jahr zehn Milliarden US-Dollar einnehmen. Und durch diesen Mechanismus könne man die Mauer leicht bezahlen, so Sprecher Sean Spicer.