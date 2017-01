Nachrichten-Ticker

21:57 27 Tote bei Bandenkämpfen in brasilianischem Gefängnis

Natal - Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Banden sind in einem Gefängnis in Brasilien mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Regierung des Bundesstaats Rio Grande do Norte mit. Zu den Auseinandersetzungen war es offenbar gekommen, nachdem Gangmitglieder am Samstag in den Bereich einer anderen Bande eingedrungen waren. Die Militärpolizei stürmte die Haftanstalt und entdeckte weitere Tote. Seit Anfang des Jahres kamen bei Kämpfen in brasilianischen Gefängnissen mehr als 100 Menschen ums Leben.

21:54 Pariser Nahost-Konferenz fordert neue Friedensverhandlungen

Paris - Fast 70 Staaten haben von Israelis und Palästinensern neue direkte Verhandlungen für eine Zwei-Staaten-Lösung des Nahost-Konfliktes gefordert. Der einzige Weg zu dauerhaftem Frieden sei eine Verhandlungslösung mit zwei Staaten Israel und Palästina, die in Frieden und Sicherheit zusammenleben, heißt es in der gemeinsamen Abschlusserklärung der Nahost-Konferenz in Paris. Deutschland und Frankreich warnten vor der Gefahr einer neuen Eskalation des festgefahrenen Konflikts - auch mit Blick auf die künftige Nahost-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

20:49 Bei Klettertour von Lawine verschüttet: 38-Jähriger stirbt

Bludenz - Die Klettertour eines Trios aus Baden-Württemberg hat in Österreich ein tödliches Ende genommen. Zwei Eiskletterer im Alter von 33 und 36 Jahren aus Meßkirch und Singen wollten sich von einem 38-Jährigen Freund bei ihrem Aufstieg fotografieren lassen. Plötzlich löste sich eine Lawine und riss alle drei Männer mehrere hundert Meter weit mit sich. Während sich die beiden Kletterer befreien konnten, kam für ihren Freund aus Überlingen jede Hilfe zu spät.

20:49 Schwarzwald im Dunkeln - Licht-Aus-Aktion zum Entschleunigen

St. Blasien - Sechs Gemeinden im Hochschwarzwald haben sich bewusst eine elektrische Auszeit genommen. Für mindestens eine Stunde gingen am Abend die Lichter aus. Die Aktion sollte ein Zeichen setzen für Entschleunigung, Besinnung und Phasen der Erholung, so die Veranstalter. Sie sei auf gute Resonanz gestoßen. Zahlreiche Privatleute machten den Angaben zufolge mit und verzichteten in ihren Häusern auf elektrisches Licht. In den Orten organisierten Vereine und die Gemeinden Gemeinschaftsaktionen wie Laternenwanderungen.

20:02 Deutscher Segler im Atlantik bei Madeira tot aufgefunden

Lissabon - Ein deutscher Segler ist tot im Atlantik aufgefunden worden. Der leblose Körper des 67-Jährigen wurde gestern Abend in einem Rettungsboot vor der Nordküste der zu Portugal gehörenden Insel Porto Santo entdeckt. Ein Segelboot und ein Begleiter des Mannes werden noch gesucht. Die Todesursache ist noch unbekannt. Die Behörden stehen mit Angehörigen des Mannes im Kontakt.