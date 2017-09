Deutschland Supermarkterpresser - heiße Spur?

Nachrichten-Ticker

02:04 Grünen-Parteitag berät über Jamaika

Berlin - Knapp eine Woche nach der Bundestagswahl beraten die Grünen heute über das Wahlergebnis und die anstehenden Gespräche mit Union und FDP. Der kleine Parteitag in Berlin soll das 14-köpfige Sondierungsteam absegnen, dass der Bundesvorstand vorgeschlagen hat. Neben Partei- und Fraktionschefs stehen auch Prominente Grüne wie Winfried Kretschmann, Jürgen Trittin, oder Claudia Roth auf der Liste. Dass die Grünen Gespräche über eine Jamaika-Koalition führen wollen, ist weitgehend Konsens. Umstritten ist aber, wie kompromissbereit die Partei gegenüber den Partnern sein sollte.

02:03 Supermarkterpresser - heiße Spur?

Konstanz - Bei der Suche nach dem Supermarkterpresser am Bodensee gehen die Ermittler konkreten Hinweisen nach. So werde ein Mann aus dem Kreis Tübingen überprüft. Es stehe aber keineswegs fest, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handele. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Der Unbekannte hatte damit gedroht, bis heute 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Polizei hatte Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Es folgten etliche Hinweise aus der Bevölkerung.

00:48 USA: Kurdisches Unabhängigkeitsreferendum nicht legitim

Washington - Die US-Regierung erkennt das Ergebnis des kurdischen Unabhängigkeitsreferendums nicht an. Der Abstimmung und dem Ergebnis fehlten die Legitimität, erklärte Außenminister Rex Tillerson. Man sei besorgt, dass das Referendum möglicherweise negative Konsequenzen haben könne. Die kurdischen Behörden müssten die verfassungsmäßige Rolle der Zentralregierung respektieren. Die Kurden hatten sich Anfang der Woche in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Iraks Zentralregierung erkennt das Ergebnis nicht an.

00:44 Trump: Entscheidung über neue Notenbank-Spitzein drei Wochen

Washington - US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten drei Wochen über die Besetzung der Spitzenposition bei der US-Notenbank Federal Reserve entscheiden. Das sagte Trump in Washington. Er habe in den vergangenen Tagen mehrere Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Darunter sind nach US-Medienberichten der frühere Fed-Notenbanker Kevin Warsh und Jerome Powell, der bereits seit 2012 zur Fed-Führungsspitze gehört. Auch Amtsinhaberin Janet Yellen soll den Bericht zufolge noch zu den Kandidaten gehören.

