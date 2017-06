Deutschland "T-Online" bleibt oben, "Welt" überholt "Spiegel Online"

16:14 München heizt Streit über Diesel-Fahrverbote weiter an

München - Mit Überlegungen für Diesel-Fahrverbote heizt München den Streit über einen schärferen Kampf gegen die Luftverschmutzung in deutschen Städten weiter an. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, dass man über Zufahrtsbeschränkungen für Dieselautos nachdenken müsse - wenn es keine andere Lösung gebe, und er kenne gerade keine. Die Bundesregierung sieht wegen zu hoher Emissionen Handlungsbedarf, ist aber uneins über mögliche kommunale Fahrverbote. Wirtschaftsverbände wandten sich gegen großflächige Beschränkungen.

16:00 Künast zu Facebook-Löschteams: "Spät dran, aber immerhin"

Berlin - Facebook hat der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast als erster Politikerin Zugang zu seinen Löschteams in Berlin gewährt. Kritik wirke, und öffentliche Auseinandersetzung wirke, sagte Künast. Das habe bei Facebook dazu geführt, dass das Online-Netzwerk mehr Druck wahrgenommen und tatsächlich auch mehr Personal eingestellt habe. Facebook sei spät dran, aber immerhin. In Medienberichten waren zuvor harte Arbeitsbedingungen ohne nötige psychologische Betreuung angeprangert worden.

15:54 Senator: Polizei verhinderte in Virginia vermutlich Massaker

Alexandria - Bei der Schießerei auf einem Baseball-Spielfeld nahe Washington hat die Polizei möglicherweise ein Massaker verhindert. Der Senator Rand Paul sagte TV-Sendern, er habe 50 bis 60 Schüsse gehört. Der Polizei sei es zu verdanken, dass der Sportplatz nicht in ein Schlachtfeld verwandelt wurde. Die Polizisten hätten sofort das Feuer erwidert. Bei dem Vorfall wurde der republikanische Abgeordnete Steve Scalise verletzt. Insgesamt gab es fünf Verletzte. Der Täter wurde festgenommen. Warum er anfing zu schießen, ist unklar.

15:49 Innenminister wollen einheitliche Sicherheitsstandards

Dresden - Bund und Länder wollen im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität enger zusammenrücken. So soll nach dem Beschluss der Innenministerkonferenz künftig wieder ein "Musterpolizeigesetz" deutschlandweit für einheitliche Standards sorgen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte in Dresden, man brauche keinen Flickenteppich bei der inneren Sicherheit. Außerdem beschloss die Konferenz, dass verschlüsselte Messenger-Dienste wie Whatsapp künftig genauso überwacht werden können wie Telefonate und SMS-Nachrichten.

15:10 Entsetzen über Hochhausinferno in London

London - Beim gewaltigen Brand eines Hochhauses im Zentrum Londons sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei geht aber von weiteren Todesfällen aus. Noch immer werden Menschen vermisst. Mindestens 74 Patienten werden in Kliniken behandelt, 20 von ihnen sind in einem kritischen Zustand. Der Rettungseinsatz wird nach Angaben der Polizei mehrere Tage dauern. Die Ursache des Brands ist unklar. Die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich "tief betroffen von den tragischen Todesfällen".