Deutschland Teil-Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess um Studentin

Nachrichten-Ticker

12:21 Vierjährige stirbt in Italien an Malaria

Brescia - In Italien ist eine Vierjährige an Malaria gestorben. An sich kommt die Tropenkrankheit dort nicht vor. Es ist noch unklar, wie sich das Mädchen infiziert hat. Das Gesundheitsministerium prüft den Fall aus Brescia. Das Kind sei noch nie in ein Land gereist, in dem Malaria auftritt, hieß es. Eine Möglichkeit ist, dass die Vierjährige von einer eingeschleppten Überträgermücke gestochen wurde. Malaria kommt überwiegend in Ländern Asiens und Südamerikas vor, die meisten Opfer fordert die Krankheit aber in Afrika.

11:35 Teil-Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess um Studentin

Freiburg - Im Mordprozess gegen Hussein K. wird die Öffentlichkeit in Teilen ausgeschlossen. Die Zuschauer müssen den Saal verlassen, während der Beschuldigte unter anderem Angaben zu seiner Sexualbiografie machen will. Weitere Angaben zur Person des Angeklagten will das Landgericht Freiburg aber öffentlich besprechen lassen. Hussein K. soll im vergangenen Oktober eine Studentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet haben. Er soll die 19-Jährige an den Rand eines Flusses gelegt haben, sie ertrank.

11:22 EGMR schränkt Überwachung privater Chats im Büro ein

Straßburg - Unternehmen dürfen private Internetchats ihrer Mitarbeiter im Büro nur unter bestimmten Voraussetzungen überwachen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Im konkreten Fall verurteilte es Rumänien wegen eines Verstoßes gegen das Recht auf Privatsphäre. Ein Rumäne war entlassen worden, weil er über den Internetzugang des Arbeitgebers privat gechattet hatte. Unternehmen müssen nach Ansicht des Gerichts ihre Mitarbeiter vorher aber über mögliche Kontrollen informieren. Außerdem muss ein legitimer Grund für eine Überwachung vorliegen.

11:16 EU-Minister besprechen Fipronil-Skandal

Tallinn - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat bei den ersten europäischen Spitzengesprächen zum Eier-Skandal einen besseren Informationsaustausch gefordert. Er erwarte, dass das europäische Schnellwarnsystem dem Namen gerecht werde, sagte Schmidt in Tallinn in Estland. Monatelang seien in anderen Ländern Informationen verfügbar gewesen und nicht an Deutschland weitergegeben worden. Von dem Skandal sind mittlerweile mindestens 45 Länder betroffen.

10:34 Hussein K. will im Prozess um Mord an Studentin aussagen

Freiburg - Im Mordprozess um die Vergewaltigung und Ermordung einer Studentin in Freiburg will der angeklagte Hussein K. nun doch aussagen. Das kündigte sein Verteidiger zu Prozessauftakt an. Gleichzeitig beantragte er den Ausschluss der Öffentlichkeit für die Angaben des jungen Flüchtlings zu seinen persönlichen Verhältnissen. Die Verhandlung wurde für eine knappe Stunde unterbrochen. K. soll die 19-Jährige im Oktober 2016 vergewaltigt und dann am Rande bewusstlos in einem Fluss abgelegt haben.