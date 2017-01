Nachrichten-Ticker

15:11 14 Tote bei Bombenexplosion in syrischer Küstenstadt

Damaskus - Bei der Explosion einer Bombe in der von der Regierung kontrollieren syrischen Küstenstadt Dschabla sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Menschen getötet worden. Der regierungstreue Kanal Al-Ikhbaria berichtete von neun Toten und 15 Verletzten. Bilder des Sender zeigten stark zerstörte Autos und Häuser. Zunächst war unklar, wer für den Anschlag verantwortlich ist. Dschabla liegt am Mittelmeer nur wenige Kilometer südlich der Luftwaffenbasis Hmeimim, dem Dreh- und Angelpunkt für Russlands Militäreinsatz in Syrien.

14:50 Verletzte bei Explosion vor Justizgebäude in Izmir

Istanbul - Bei einer Explosion vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir sind ersten Berichten zufolge Menschen verletzt worden. Am Eingang für Richter und Staatsanwälte sei es zu einer Detonation gekommen, berichtete der Sender CNN Türk. Ein Reporter der Nachrichtenagentur DHA sagte dem Nachrichtensender, es habe sich wahrscheinlich um eine Autobombe gehandelt. Es gebe Verletzte. CNN Türk berichtete, ein "Terrorist" sei erschossen worden.

14:48 Usedom und Rügen durch Sturmflut hart getroffen

Rostock - Die stärkste Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit zehn Jahren hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Straßen und Keller überschwemmt und die Küsten schwer beschädigt. Besonders getroffen wurden die Inseln Usedom und Rügen mit Abbrüchen an Steilküsten und Dünen. Dagegen kamen die Ostsee-Städte von Flensburg über Lübeck, Wismar und Rostock bis Stralsund trotz sehr hoher Wasserstände relativ glimpflich davon. Keller liefen voll, überflutete Straßen waren gesperrt, einige geparkte Autos soffen ab. Menschen kamen offensichtlich nicht zu Schaden.

14:16 Feuer auf Ölplattform im Golf von Mexiko

New Orleans - Auf einer Ölplattform im Golf von Mexiko ist es zu einem Feuer gekommen. Die vier Menschen auf der Plattform hätten sich durch einen Sprung ins Wasser gerettet und seien unverletzt von einem Boot der Küstenwache aufgenommen worden, hieß es. Die Plattform liegt 80 Meilen südlich der Küste des US-Bundesstaates Louisianas. Vier Feuerlösch-Schiffe waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Zu Ursache und Hintergründen für das Feuer war zunächst nichts bekannt. Im Golf von Mexiko war 2010 die Plattform "Deepwater Horizon" des britischen Unternehmens BP explodiert.