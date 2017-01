12:13 NPD laut Urteil zu schwach für ein Verbot

11:29 Amnesty warnt vor Verlust von Freiheiten im Antiterrorkampf

Brüssel - Amnesty International warnt vor staatlichen Überreaktionen auf die Terrorangriffe der vergangenen Jahre in Europa. Grundfreiheiten drohten ausgehöhlt zu werden, schreibt die Menschenrechtsorganisation in einem Bericht. In Deutschland habe der Bundesnachrichtendienst zu weitreichende Möglichkeiten zur Überwachung von SMS, Telefonaten und E-Mails im Ausland, erklärte Amnesty Deutschland. Im Anti-Terror-Kampf sei schärfere Gesetzgebung in vielen Länder im Eilverfahren beschlossen worden.

11:27 Türprobleme bringen neue Verzögerungen am Hauptstadtflughafen

Berlin - Am neuen Hauptstadtflughafen drohen weitere Verzögerungen. Grund sind unter anderem Probleme mit der Ansteuerung hunderter Türen im Hauptterminal. Schwierigkeiten gebe es auch mit der Sprinkleranlage. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte schon Anfang Januar in seinem monatlichen Fortschrittsbarometer mitgeteilt, dass es Ende 2016 auf der Baustelle kaum noch voranging. Schon im Dezember war nach dpa-Informationen klar geworden, dass die geplante Eröffnung des Flughafens 2017 nicht mehr zu schaffen ist.

10:28 Karlsruhe lehnt NPD-Verbot ab

Karlsruhe - Das neue Verfahren gegen die NPD war wegen der hohen Risiken von Anfang an umstritten. Jetzt ist passiert, was viele befürchtet haben: Für ein Verbot haben die Bundesländer laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe nicht genug in der Hand. Die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Es fehle aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.