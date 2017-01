Nachrichten-Ticker

12:46 Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck

Tel Aviv - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gerät durch Korruptionsvorwürfe zunehmend unter Druck. Der Ministerpräsident hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe von zwei Geschäftsmännern Vergünstigungen in großem Umfang angenommen. Israelische Medien hatten in den letzten Tagen berichtet, Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit habe gegen Netanjahu ein Ermittlungsverfahren angeordnet. Dafür gab es von der Staatsanwaltschaft noch keine offizielle Bestätigung.

12:44 Papst beklagt "spirituelle Verwaisung"

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat in seiner Neujahrsmesse vor Egoismus und "spiritueller Verwaisung" gewarnt. Diese Haltung sei "ein Krebsgeschwür, das leise die Seele zerfrisst und verdirbt", sagte das Oberhaupt der Katholiken im Petersdom. Nach seiner Neujahrsmesse gedachte Franziskus der Opfer des neuen Anschlags in Istanbul. Leider habe die Gewalt auch wieder in dieser Nacht der Wünsche und der Hoffnung zugeschlagen, sagte er beim traditionellen Angelusgebet auf dem Petersplatz vor rund 50 000 Gläubigen.

12:26 Frau fährt in Berlin mit Auto in Menschenmenge

Berlin - Eine Frau hat in der Silvesternacht an einer Brücke in Berlin-Kreuzberg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien fünf Menschen leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungskräfte brachten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Angesichts dieses glimpflichen Ausgangs könne man von einem "Silvesterwunder" sprechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Autofahrerin war den Rettungskräften zufolge vermutlich zu schnell gefahren.

11:56 Rettungskräfte wohl gezielt mit Raketen beschossen

Augsburg - Ein Feuerwehrmann ist in Augsburg nach ersten Erkenntnissen gezielt mit einer Silvesterrakete beschossen worden. Der Mann sei unter anderem am Auge verletzt worden, teilte ein Sprecher mit. Auch die Rettungskräfte, die dem Mann hätten helfen wollen, seien mit Krachern und Raketen beschossen und behindert worden. Der Feuerwehrmann habe trotz der Verletzung weitergearbeitet, um seine Kollegen zu unterstützen. Er sei schockiert, wenn Mitbürger Silvesterraketen auf Mitmenschen richten, sagte der Sprecher.

11:28 Nach Terror in Istanbul keine Informationen über deutsche Opfer

Berlin - Nach dem Anschlag auf einen Club in Istanbul gibt es noch keine Informationen über mögliche deutsche Opfer. Das Auswärtige Amt bemühe sich um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden, hieß es. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sprach von einem "feigen Anschlag". Nach türkischen Regierungsangaben konnten bislang 20 von 39 Todesopfern identifiziert werden. Unter ihnen sollen 15 Ausländer sein. Darüber hinaus wurden 69 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingewiesen.