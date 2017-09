Deutschland Trittin warnt Union vor Rechtsruck - "Dann wird das nichts"

09:20 Trittin warnt Union vor Rechtsruck - "Dann wird das nichts"

Berlin - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat CDU und CSU davor gewarnt, als Konsequenz aus dem Wahlerfolg der AfD verstärkt auf rechte Positionen zu setzen. "Die müssen sich entscheiden, was sie eigentlich wollen - wollen sie jetzt nach rechts rücken? Dann wird das nichts mit dieser Konstellation", sagte Trittin im ZDF mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition. Der Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge müsse zunächst zwischen CDU und CSU geklärt werden. Scharf reagierte Trittin auf FDP-Vize Katja Suding, die das Finanzministerium als "sehr zentrales Ministerium" bezeichnet hatte.

09:18 Promis trauern um "Playboy"-Gründer Hugh Hefner

Los Angeles - Schauspieler, Musiker und Prominente trauern um "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Hefner war im Alter von 91 Jahren in seiner "Playboy Mansion" in Los Angeles gestorben. US-Schauspieler Mark Hamill schrieb, er habe Hefner kurz vor der Premiere des ersten "Star Wars"-Films kennengelernt und einen stereotypen Lebemann erwartet. Stattdessen sei er ein lieber, aufmerksamer und loyaler Freund geworden. Talkmaster Larry King erklärte, Hefner sei ein Gigant im Verlagswesen und Journalismus gewesen. Er habe sich zudem für Bürgerrechte und Redefreiheit eingesetzt.

08:56 US-Gerichtsmedizinerin zum Fall Warmbier: Todesumstände ungeklärt

Cincinnati - Die Todesumstände des US-Studenten Otto Warmbier, der monatelang in Nordkorea inhaftiert war, bleiben weiterhin ungeklärt. "Wir konnten keine eindeutigen Spuren dafür finden, dass sein durch Sauerstoffmangel hervorgerufener Gehirnschaden durch Folter ausgelöst wurde", sagte die Gerichtsmedizinerin Lakshmi Sammarco bei einer Pressekonferenz. Sammarco reagierte damit auf Vorwürfe von Warmbiers Eltern und US-Präsident Donald Trump, die von Folter Warmbiers in Nordkorea sprechen.

08:50 5,4 Millionen Menschen in Deutschland wollen mehr Arbeit

Wiesbaden - Rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland wollten im vergangenen Jahr mehr arbeiten. Neben Arbeitslosen und weiteren Erwerbslosen sind in dieser Zahl auch 2,6 Millionen Menschen enthalten, die bereits einen Job haben. Von ihnen üben sogar knapp 1,2 Millionen eine Vollzeittätigkeit aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Sie wollten allerdings auch nur wenige Stunden drauflegen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Gesamtzahl der nach eigener Einschätzung Unterbeschäftigten um 255 000 oder 4,5 Prozent.