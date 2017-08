Deutschland Trump lässt Ansehen der USA in Deutschland sinken

Nachrichten-Ticker

18:04 Geblitzt: Autofahrer knutscht bei 139 km/h

Dortmund - Ein Blitzerfoto für die Ewigkeit - für Polizei und Liebespaar: Auf der Autobahn 45 hat die Polizei Dortmund ein Paar knutschend erwischt - mit 139 Kilometern pro Stunde. Erlaubt waren an der Stelle 100. Vor allem aber konnte der Fahrer während des Küssens kaum noch etwas von der Straße sehen. Er bekommt nun ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

16:07 Vorerst keine Entscheidung über Zerschlagung von Air Berlin

Berlin/Frankfurt - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin wird vorerst nicht zerschlagen. Der Hauptinteressent Lufthansa hat bei der Auftaktsitzung des Gläubigerausschusses zwar sein Angebot für weite Teile des Unternehmens konkretisiert, nach dpa-Informationen aber keinen Zuschlag erhalten. Einen vorgezogenen Teilverkauf der nicht insolventen Touristiktochter Niki soll es zunächst nicht geben. Lufthansa bietet nach wie vor für Niki und weitere Teile von Air Berlin, nicht aber für das komplette Unternehmen, hieß es aus Kreisen des Frankfurter Dax-Konzerns.

16:11 Merkel ruft Autobauer zu Engagement bei neuen Antrieben auf

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Autobauer angesichts des Diesel-Skandals zu einem offensiveren Engagement für neue, saubere Antriebsarten aufgerufen. Verbrennungsmotoren mit Diesel oder Benzin würden noch "eine ganze Weile" gebraucht, sagte Merkel in Berlin. In der Aufklärung sei "noch einiges zu tun", sagte die Kanzlerin mit Blick auf auffällige Diesel-Abgaswerte. Merkel mahnte die Unternehmen, bei Abgastests Spielräume nicht bis zum Letzten auszunutzen. Die Branche sei in einer sensiblen Situation.

16:54 "Sesamstraße" veröffentlicht "Despacito"-Parodie

New York - Die US-Ausgabe der Kindersendung "Sesamstraße" hat den Sommerhit "Despacito" in einer Parodie mit einem Quietscheentchen aufgegriffen. "El Patito" (Das Entchen) heißt der Titel, in dem Ernie zur Melodie von dem Hit eine Ode an sein geliebtes Spielzeug singt. Der Song "Despacito" der puerto-ricanischen Musiker Luis Fonsi und Daddy Yankee hatte vor einigen Wochen den Rekord als meistgesehenes Youtube-Video geknackt. Am Mittwoch kam das Video auf 3,36 Milliarden Abrufe.

16:48 Trump lässt Ansehen der USA in Deutschland sinken

Berlin - Mit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump hat das Ansehen der USA in Deutschland einer Umfrage zufolge stark gelitten. 63 Prozent der Befragten gaben in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an, die USA seien durch Trump unsympathischer als zuvor. Nur drei Prozent bezeichneten die USA als sympathischer. 67 Prozent urteilten, das Land habe seit Trumps Amtsübernahme ein größeres Problem mit Rassismus. 35 Prozent befanden, die Vereinigten Staaten kämen angesichts der politischen Lage derzeit nicht für eine eigene Urlaubsreise infrage.