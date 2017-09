Deutschland Tunnel-Havarie bringt bis zu zwei Jahre Verzögerung

Nachrichten-Ticker

21:00 Trump kündigt Präsidentenerlass zum Gesundheitssystem an

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich nach dem erneuten Scheitern einer Gesundheitsreform nun offenbar an eine Verbesserung der Krankenversicherung "Obamacare" machen. Er wolle wohl schon in der nächsten Woche eine umfassende Präsidentenverfügung erlassen, sagte Trump in Washington. Damit solle ermöglicht werden, dass Menschen ihre Versicherungsleistungen auch bei Krankenversicherungen in anderen Bundesstaaten einkaufen können. Trump hatte in der Vergangenheit mehrmals angedroht, er werde "Obamacare" scheitern lassen.

21:00 Merkel eröffnet Wahlkampf-Endspurt der Niedersachsen-CDU

Hildesheim - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die CDU in Niedersachsen auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs eingestimmt. "Ich möchte, dass dieses Land besser regiert wird", sagte Merkel bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in Hildesheim. In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die vorgezogene Neuwahl ist nötig, weil nach dem Überlaufen einer grünen Landtagsabgeordneten zur CDU die rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil ihre Mehrheit verloren hatte.

20:04 Tunnel-Havarie bringt bis zu zwei Jahre Verzögerung

Rastatt - Die Tunnel-Havarie an der Rheintalbahn bei Rastatt bringt nach einer Mitteilung des Verkehrsausschusses im baden-württembergischen Landtag eine Verzögerung des Projekts um bis zu zwei Jahre. Wie der Ausschuss-Vorsitzende Karl Rombach in Stuttgart mitteilte, habe dies ein Bahnmanager berichtet. Statt 2022 werde es wohl 2024 werden. Die Nord-Süd-Verbindung ist seit dem 12. August zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Damals hatten sich beim Tunnelbau bei Rastatt die Schienen gesenkt, nachdem Wasser und Erdreich eingedrungen waren.

20:00 Ancelotti überrascht mit Bayern-Startformation gegen Paris

Paris - Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bietet am Abend im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain eine unerwartete Startelf auf. Der Italiener setzt im Prinzenpark im Abwehrzentrum auf Javi Martínez und Niklas Süle anstelle des Weltmeister-Duos Mats Hummels und Jérome Boateng. In der Offensive beginnen neben Torjäger Robert Lewandowski Nationalspieler Thomas Müller und James Rodríguez. Dazu kommt ein kompaktes Mittelfeld mit Thiago, Arturo Vidal und Corentin Tolisso.

19:09 Stück Hochzeitstorte von William und Kate versteigert

London - Ein sechs Jahre altes Stück Hochzeitstorte des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate hat für umgerechnet rund 730 Euro den Besitzer gewechselt. Das teilte das Londoner Auktionshaus Chiswick der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Paar hatte im April 2011 in der Westminster Abbey geheiratet. Die Torte hatte acht Stockwerke. Der nun versteigerte Kuchen ist in Papier eingeschlagen und kommt in einer teilweise vergoldeten Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla.