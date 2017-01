01:26 TV-Auswanderer Jens Büchner muss das Dschungelcamp verlassen

Berlin - Das Dschungel-Abenteuer für Mallorca-Auswanderer Jens Büchner ist zu Ende: Der 47-Jährige musste die elfte Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Abend verlassen. Der "Goodbye Deutschland"-Teilnehmer überzeugte im Telefon- und SMS-Voting des Senders die wenigsten Fans. Nun sind nur noch fünf der ursprünglich zwölf Camper im australischen Dschungel. Das Finale ist am Samstag.

00:52 Letzte Vermisste aus Lawinen-Hotel in Italien tot geborgen

Rom - In Italien sind nach dem Lawinenunglück in den Abruzzen auch die letzten Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels geborgen worden. Insgesamt seien 29 Leichen gefunden worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Elf Menschen überlebten das Unglück, neun davon konnten noch mehr als 40 Stunden später lebend geborgen werden. Eine Lawine hatte nach einer Erdbebenserie und heftigen Schneefällen das Hotel am Mittwoch voriger Woche komplett verschüttet.