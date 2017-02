16:10 Trump: Gericht hat schändliche Argumente gegen Einreisestopp

Washington - US-Präsident Donald Trump hofft auf die rasche Freigabe seines gerichtlich angehaltenen Dekrets eines Einreisestopps für Menschen aus bestimmten islamisch geprägten Ländern. Eine Anhörung in dem Rechtsstreit kritisierte er scharf. Er sagte, er habe am Vorabend zugehört, als beide Seiten ihre Argumente untermauerten. "Ich habe einen Haufen Zeug gehört, der einfach schändlich war", sagte Trump. Er unterstellte dem Gericht, die Anordnung völlig anders zu interpretieren als alle anderen.

16:08 Abschiebung: Bund und Länder für nationale Kraftanstrengung

Berlin - Bund und Länder peilen eine "nationale Kraftanstrengung" für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das geht aus einer 16 Punkte umfassenden Beschlussvorlage für ein Spitzentreffen von Bund und Ländern morgen hervor, die der dpa vorliegt. Asylsuchende sollten in zentralen Ausreiseeinrichtungen untergebracht werden, wenn sie voraussichtlich keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland bekommen. "Spiegel online" hatte zuerst über den 16-Punkte-Plan berichtet.