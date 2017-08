Deutschland Umfrage: Union und SPD büßen ein - AfD legt zu

Nachrichten-Ticker

00:50 Umfrage: Union und SPD büßen ein - AfD legt zu

Berlin - Vier Wochen vor der Bundestagswahl haben Union und SPD nach dem neuen ARD-"Deutschlandtrend" an Zustimmung verloren. Die Union büßte demnach im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt auf 38 Prozent ein, die SPD zwei Prozentpunkte auf 22 Prozent. Die AfD legte dagegen von acht auf 10 Prozent zu. Die FDP gewann einen Punkt auf 9 Prozent. Die Linke und die Grünen verharrten bei 9 beziehungsweise 8 Prozent.

00:25 Waffenruhe in der Ostukraine in Kraft getreten

Kiew - Im Kriegsgebiet Ostukraine ist ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden mit Blick auf den Schulbeginn am 1. September. Die Feuergefechte zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sollten um 23 Uhr deutscher Zeit eingestellt werden. Aus dem Kampfgebiet gibt es bislang keine Informationen über die Lage. Vertreter der ukrainischen Regierung, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatten sich am Mittwoch auf die Waffenruhe geeinigt.

23:50 Hurrikan "Harvey" braut sich vor Texas zusammen

Washington - Vor der Küste von Texas braut sich ein Hurrikan zusammen, der in der Nacht zum Samstag auf Land treffen soll. Das Hurrikan-Center der USA stufte den Sturm mit dem Namen "Harvey" in die niedrigste Kategorie eins ein. Der Hurrikan im Golf von Mexiko habe aber das Potenzial für Stufe drei von fünf und Windgeschwindigkeiten von fast 180 Kilometern pro Stunde. Die Küstenbewohner in Texas rüsten sich bereits mit Sandsäcken, Holzplatten, Wasservorräten und Generatoren für den Sturm. "Harvey" wird voraussichtlich nahe der Stadt Corpus Christi Texas erreichen.

23:48 Unfall in Konvoi mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg

Warschau - Die Wagenkolonne von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist in Warschau in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben von Stoltenbergs Sprecherin war allerdings nur ein Polizeifahrzeug direkt betroffen. Weder der Wagen des Generalsekretärs noch andere Fahrzeuge der Nato-Delegation seien in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete, erlitten bei dem Unfall vier Menschen Verletzungen. Stoltenberg traf am Abend wie geplant den polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

23:14 Mordvorwurf gegen Peter Madsen

Kopenhagen - Gegen den Erfinder Peter Madsen wird wegen Mordes und Leichenschändung ermittelt. Laut Polizei wird die Staatsanwaltschaft aufgrund des starken Verdachts nach Ablauf der Untersuchungshaft am 5. September eine Haftverlängerung wegen dieser Vorwürfe beantragen. Madsen wird verdächtigt, die schwedische Journalistin Kim Wall getötet und ihre Leiche zerstückelt zu haben. Er sitzt seit dem 12. August in U-Haft - aber wegen fahrlässiger Tötung. Inzwischen wurde am schwedischen Ufer etwas angeschwemmt, was ein Leichenteil sein könnte.