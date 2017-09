Deutschland Umweltministerium geht auf Distanz zu Klimastudie

15:54 Pläne für europäische Verteidigungsunion kommen voran

Tallinn - Die Pläne für den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion kommen voran. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini wird bis Ende des Jahres das neue System für eine ständige strukturierte Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik starten können. Eine sehr große Mehrheit der Mitgliedstaaten, wenn nicht alle, wollten sich beteiligen. Das sagte Mogherini nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

15:44 Türkei: Festgenommener Deutscher wieder auf freiem Fuß

Istanbul - Nach der Freilassung seiner Frau ist nun auch der im südtürkischen Antalya festgenommene Deutsche aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Er dürfe das Land jedoch vorerst nicht verlassen, meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA. Das deutsche Ehepaar mit türkischen Wurzeln war vergangene Woche am Flughafen von Antalya festgenommen worden. Die Frau war vier Tage später ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Den beiden werden Verbindungen zur islamischen Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich gemacht wird.

15:11 Russland sperrt sich gegen schärfere Nordkorea-Sanktionen

Wladiwostok - Im Streit über Nordkoreas Atomwaffentests sperrt sich Russland gegen die US-Forderung nach schärferen Sanktionen einschließlich eines Ölembargos. Während selbst die chinesische Führung dem Gedanken stärkerer Strafen näherrückte, forderte der Kremlchef Wladimir Putin, das isolierte Nordkorea durch Zusammenarbeit in die internationale Gemeinschaft einzubinden. Putin warnte die USA davor, sich von Nordkorea provozieren zu lassen. Die Führung in Pjöngjang hatte am Sonntag eine Wasserstoffbombe testen lassen, mit der eine Langstreckenrakete bestückt werden kann.