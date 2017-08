Deutschland Verbotene Internetplattform "linksunten" meldet sich im Netz

12:16 Vettel verlängert Formel-1-Vertrag bei Ferrari

12:14 Polizei gibt Vermissten-Suche nach Schweizer Bergsturz auf

Bondo - Die Einsatzkräfte in der Schweiz stellen ihre Suche nach acht vermissten Bergwanderern - unter ihnen vier Deutsche - nach dem riesigen Bergsturz bei Bondo ein. "Man hat jetzt entschieden, dass die Suche nach den Vermissten aufgegeben wird", sagte Polizeisprecherin Sandra Scianguetta von der Kantonspolizei Graubünden in Chur der Deutschen Presse-Agentur.

11:59 Verbotene Internetplattform "linksunten" meldet sich im Netz

Freiburg - Die verbotene linksextremistische Internetplattform "linksunten.indymedia.org" hat sich im Netz zu Wort gemeldet. "Wir sind bald wieder zurück", war auf der Homepage zu lesen. "Der Cyberspace liegt nicht innerhalb Eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, Ihr könntet ihn gestalten", schrieben nicht genannte Autoren. Das Bundesinnenministerium hatte die Internetplattform sieben Wochen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels verboten. Die Seite sei die bedeutendste Plattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland, begründete Minister Thomas de Maizière den Schritt.

11:44 Zahl der Todesopfer nach IS-Angriff in Kabul gestiegen

Kabul - Die Zahl der Todesopfer des Angriffs der IS-Terrormiliz auf eine Moschee in Kabul ist weiter gestiegen. 28 Gläubige seien getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Ein Angreifer hatte sich während des traditionellen Freitagsgebetes am Eingang der mit schiitischen Gläubigen voll besetzten Imam-Zaman-Moschee in die Luft gesprengt. Der zweite Attentäter sei im Verlauf eines mehr als fünf Stunden langen Einsatzes von Sicherheitskräften erschossen worden. Der IS reklamierte die Tat über sein Sprachrohr Amak für sich.