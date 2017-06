Deutschland Verbrauch von Kunststofftüten rapide gesunken

19:11 Seehofer: Kohl war ein Ausnahmepolitiker

München - Als einen Ausnahmepolitiker hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl bezeichnet. "Unser Land trauert um den Kanzler der Wiedervereinigung", sagte Seehofer laut Staatskanzlei. Kohl sei einer der ganz großen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen, ein international hoch geschätzter Staatsmann und ein überzeugter Europäer. Sein Name werde auf alle Zeit verbunden bleiben mit der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, sagte Seehofer.

19:06 Staatsakt zu Ehren Kohls voraussichtlich in Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen - Der Staatsakt zu Ehren des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl wird voraussichtlich in seiner Heimat Rheinland-Pfalz stattfinden. Derzeit werde ein Termin mit dem Bundesinnenministerium abgestimmt, teilte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz der dpa mit. Als Ort seien Speyer oder sein Geburtsort Ludwigshafen im Gespräch.

18:39 Londoner Hochhausbrand: Demonstranten dringen in Rathaus ein

London - Nach dem Hochhausbrand in London haben sich wütende Demonstranten vor dem Rathaus im Bezirk Kensington und Chelsea versammelt. Hunderte Menschen forderten Antworten von den Behörden im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe. Dutzende trommelten gegen die Scheiben und verlangten Einlass. Einige schafften es, in das Rathaus einzudringen, wo sich ihnen Sicherheitskräfte entgegenstellten. Viele geben auch den Behörden eine Mitschuld. Bei dem Brand des Sozialbaus waren mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Es wird noch eine höhere Zahl an Todesopfern erwartet.