Nachrichten-Ticker

07:03 Letzte Male für Steinmeier und Gabriel

Berlin - Heute ist für die SPD ein Tag der letzten Male - und des Neuanfangs. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier reist unmittelbar vor Ausscheiden aus seinem Amt nach Paris. Der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel gibt im Bundestag eine Regierungserklärung zur weiteren Wirtschaftsentwicklung ab. Die Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes ist sein letzter größerer Termin in dieser Funktion. Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar bei der Bundespräsidentenwahl antritt.

06:56 Venus Williams nach 14 Jahren wieder im Australian-Open-Endspiel

Melbourne - Venus Williams hat nach der Rekord-Wartezeit von 14 Jahren zum zweiten Mal das Endspiel der Australian Open erreicht. Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste behielt im US-Duell mit Coco Vandeweghe in drei Sätzen die Oberhand. Im Endspiel am Samstag könnte die 36-Jährige wie 2003 auf ihre Schwester Serena treffen, die im zweiten Halbfinale in Melbourne gegen die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni spielt. Venus Williams steht zum 15. Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers, zuletzt war ihr das 2009 in Wimbledon gelungen.

06:29 Hunderte protestieren in New York gegen Trumps Einwanderungspolitik

New York - Hunderte Menschen haben in New York gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert. Mit dabei war Afaf Nasher, Direktor des New Yorker Büros der größten US-Muslimorganisation. Trump hatte zuvor sein Versprechen bekräftigt, die Grenzen der USA besser zu schützen. Er unterzeichnete einen Erlass für den Bau einer Mauer zu Mexiko. Er will außerdem prüfen lassen, wie Städten, die illegale Einwanderer vor der Abschiebung schützen, die Bundesmittel entzogen werden können.

06:03 Mexikos Präsident Peña Nieto kritisiert Trumps Mauerpläne

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto hat die Anordnung zum Bau einer Grenzmauer von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Er bedauere und missbillige die Entscheidung der US-Regierung, sagte er in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte Trump per Dekret den Weg zum Bau einer Grenzmauer freigemacht. Die Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko soll illegale Einwanderung und Drogenschmuggel stoppen. Baustart soll schon in einigen Monaten sein.

05:03 Maas: Rechtsextreme Gruppen immer stärker vernetzt

Berlin - Nach der Razzia gegen Rechtsextremisten hat Bundesjustizminister Heiko Maas vor weiteren rechtsextremen Netzwerken in Deutschland gewarnt. Die Sicherheitsbehörden würden feststellen, dass sich rechtsextreme Gruppen organisatorisch immer enger zusammenschließen, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihnen darum, vernetzt besser Straftaten begehen zu können. Das sei besorgniserregend. Die Bundesanwaltschaft will nach den beiden Festnahmen gestern heute entscheiden, ob sie Haftbefehle beantragt.