20:47 Schnee auch auf der Akropolis

Athen - In Griechenland hat das winterliche Wetter am Abend auch die griechische Hauptstadt erreicht. Wie das griechische Fernsehen berichtet, schneite es heftig auch im Zentrum der Stadt und am Wahrzeichen der Stadt, der Akropolis. Etliche Dörfer und auch Inseln sind nach schweren Schneefällen seit zwei Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. In vielen Fällen gebe es keine Stromversorgung und damit auch kein Wasser und keine Heizung mehr, berichtete der Radiosender Athina 984.

19:26 Nach Anschlag: Brandenburger Tor in Israels Nationalfarben

Berlin - Im Gedenken an die Opfer des tödlichen Anschlags in Jerusalem ist am Abend das Brandenburger Tor in Berlin in den Nationalfarben Israels angestrahlt worden. Das Auswärtige Amt bekundete gleichzeitig über Twitter seine Solidarität. Das israelische Außenministerium teilte dazu mit: "Wir sind unseren vielen Freunden in Deutschland dankbar für diese Demonstration der Freundschaft und Solidarität." Ein Palästinenser hatte gestern seinen LKW gezielt in eine Gruppe von Soldaten gelenkt und dabei vier Menschen getötet.