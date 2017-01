09:02 Mindestens 14 Tote bei Anschlag auf Hotel in Somalia

08:59 Dobrindt bestätigt: Schäuble plant mit höheren Kfz-Steuereinnahmen

08:27 Vermieter streitet vor BGH um verspätete Nebenkosten-Forderungen

Karlsruhe - Über Nachforderungen eines Vermieters aus verspäteten Nebenkostenabrechnungen will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandeln. Der Kläger argumentiert, dass er die Verspätung der Abrechnungen aus den Jahren 2010 und 2011 bis zum Dezember 2013 nicht zu verantworten habe. In den Vorinstanzen war er gescheitert. Nebenkostenabrechnungen müssen laut Gesetz innerhalb eines Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums vorliegen. In diesem Fall hatte die Hausverwaltung keine ordnungsgemäßen Abrechnungen erstellt und die Wohneigentümergemeinschaft dann eine neue Verwaltung beauftragt.

08:24 Gauck trifft Hollande in Paris

06:58 Kölner Polizei will Karneval mit Fahrzeugsperren absichern

Köln - Nach den Lastwagen-Anschlägen von Nizza und Berlin wird es an Karneval in Köln Fahrzeugsperren geben. Zum Teil würden sie aus Beton gestaltet, zum Teil aus anderen Fahrzeugen, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies der Deutschen Presse-Agentur. Ähnliche Barrieren hatte die Polizei bereits an Silvester errichtet. Sie sollen verhindern, dass Autos oder Lastwagen auf Menschenmengen zusteuern können. In Berlin war der Attentäter Anis Amri im Dezember mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Auch in Nizza war ein Attentäter in eine Menschenmenge gefahren.