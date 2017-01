Nachrichten-Ticker

12:42 Gabriel ohne Festlegung auf Kanzlerkandidatur in Düsseldorf

Düsseldorf - Beim Spitzentreffen der SPD in Düsseldorf wird es nach Angaben von Parteichef Sigmar Gabriel nicht um Personalentscheidungen für die Bundestagswahl gehen. Man rede über die Inhalte des Wahlkampfs, bekräftigte Gabriel vor einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion. Wer bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, will die SPD bei einer Klausur am 29. Januar in Berlin bekanntgeben. Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, Gabriel habe seine Entscheidung für eine Kandidatur bereits getroffen.

12:23 Merkel nennt Herzogs einen verdienten Patrioten

Berlin - Mit dem Tod von Roman Herzog verliert Deutschland nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel einen "hochbeliebten Altbundespräsidenten" und verdienten Patrioten. Er habe dem Land als einer der anerkanntesten Staatsrechtler und als Bundespräsident gedient, erklärte Merkel in einer Mitteilung. Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem "eigenen unnachahmlichen Stil" ausgefüllt. Er habe das offene Wort gepflegt, sei unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch gewesen. Herzog starb im Alter von 82 Jahren.

11:42 Laut Bericht auch Fahrer von Kardashian festgenommen

Paris - Zu den festgenommenen Verdächtigen im Fall Kim Kardashian soll auch ihr Pariser Chauffeur gehören. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf eine Polizeiquelle. Der bei einem Transportunternehmen angestellte Fahrer habe den mutmaßlichen Tätern möglicherweise Hinweise über Details des Aufenthalts von Kardashian geben können. Ein offizielle Bestätigung gab es dafür nicht. Im Zusammenhang mit dem brutalen Raubüberfall auf den US-Star waren zusammen 17 Verdächtige festgenommen wurden.

11:28 Rest-Yahoo will sich in Altaba umbenennen

Sunnyvale - Der Internet-Pionier Yahoo will nach dem geplanten Verkauf des Webgeschäfts das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenennen. Konzernchefin Marissa Mayer werde dann den Verwaltungsrat verlassen, teilte Yahoo mit. Es wird erwartet, dass sie zusammen mit dem Internet-Geschäft unter das Dach des Telekom-Konzerns Verizon geht. Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen. Der Name ist eine Wortschöpfung aus "alternate" und "Alibaba".

11:26 Mammut-WM kommt laut FIFA-Beschluss 2026

Zürich - Die Mammut-WM ist beschlossene Sache. 2026 wird der Fußball-Weltmeister erstmals bei einem Turnier mit 48 Mannschaften gekürt, die deutschen Kritiker konnten sich nicht durchsetzen. Das FIFA-Council beschloss die Aufstockung um satte 50 Prozent bei seiner Sitzung in Zürich einstimmig. Statt der bislang acht Gruppen mit jeweils vier Teams wird es dann in der Vorrunde 16 Gruppen mit je drei Mannschaften geben. Voraussichtlich werden die Teams auf den Plätzen eins und zwei jeder Gruppe in die K.o.-Runde einziehen.