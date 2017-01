Nachrichten-Ticker

16:47 Am Wochenende so viel Stau wie sonst im Juli

München - Winterferien in mehreren Bundesländern und tolles Wetter für Tagesausflüge haben am Wochenende zu langen Staus auf Deutschlands Fernstraßen geführt. Der Automobilclub ADAC zählte bundesweit von Freitag bis Samstag über 1600 Staus mit einer Gesamtlänge von knapp 3400 Kilometern. Zum Vergleich: Mitten im Hochsommer kamen ebenfalls an einem Samstag nur 1240 Staus mit einer Gesamtlänge von 3000 Kilometern zusammen. Der längste Stau habe sich mit 16 Kilometern aufgrund eines schweren Unfalls auf der A5 (Heidelberg-Karlsruhe) an der Anschlussstelle Kronau gebildet.

16:41 Stärkere Beteiligung bei Sozialisten-Vorwahl in Frankreich

Paris - Bei der entscheidenden Runde der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich haben deutlich mehr Bürger abgestimmt als noch vor einer Woche. In 75 Prozent der Wahlbüros wurden bis zum Mittag mehr als 567 000 Menschen gezählt. Das sei im Vergleich zum vergangenen Sonntag ein Plus von 21 Prozent, sagte der Chef des Organisationsausschusses, Christophe Borgel. Die Wähler bestimmen den Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten. An der Vorwahl können alle Franzosen teilnehmen, die im Wählerverzeichnis stehen und sich zu den Werten der Linken bekennen.

15:58 Schulz will Aufbruch mit der SPD

Berlin - Mit einem Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit und klarer Kante gegen Rechtspopulisten will Martin Schulz das Kanzleramt für die SPD erobern. "Es geht ein Ruck durch das ganze Land. Wir wollen und werden diese Aufbruchstimmung nutzen", sagte Schulz in seiner ersten Rede als Kanzlerkandidat und Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wolle die "hart arbeitenden Menschen" in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Den anderen Parteien bot Schulz für den Wahlkampf ein Fairnessabkommen gegen Falschmeldungen, Verleumdungen und Hetze in sozialen Netzwerken an.

15:55 Kritik an Seehofers Lob für Trump

Berlin - Nach Lob für US-Präsident Donald Trump muss Horst Seehofer scharfe Kritik einstecken. Mit seinen Äußerungen mache der CSU-Chef "die Demokratie verächtlich", erklärte die Vizepräsidentin des Bundestages Claudia Roth. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sehe nur die AfD als möglichen Koalitionspartner der CSU. Seehofer hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, Trump setze "mit Konsequenz und Geschwindigkeit" seine Wahlversprechen um. Das bedeute aber ausdrücklich nicht, dass er jede Maßnahme Trumps für richtig halte.

15:32 VfB Stuttgart verpasst den Sprung an die Spitze

Düsseldorf - Der VfB Stuttgart hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Die Schwaben gewannen beim Schlusslicht FC St. Pauli zwar mit 1:0, bleiben aber hinter Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Das "Keller-Duell" zwischen dem Karlsruher SC mit dem neuen Trainer Mirko Slomka und Arminia Bielefeld haben die Gastgeber mit 3:2 für sich entschieden. Mit einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Nürnberg schiebt sich Dynamo Dresden auf Rang fünf vor.