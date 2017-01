Nachrichten-Ticker

02:18 Mitten auf der Autobahn: Auto prallt gegen Drohne

Germering - Auf einer Autobahn in Oberbayern ist eine Autofahrerin mit einer Drohne zusammengestoßen. Das gut ein Kilo schwere Fluggerät krachte in die Front des Wagens. Die Fahrerin und die Beifahrerin blieben unverletzt, das Auto wurde beschädigt. Der Drohnenpilot meldete sich nach einem Presseaufruf bei der Polizei. Seiner Aussage zufolge hatte er die Drohne plötzlich nicht mehr im Blick. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf der A99 nahe Germering, wie die Polizei gestern mitteilte.

02:12 Viele Minijobber bekommen nicht den gesetzlichen Mindestlohn

Berlin - Vielen Minijobbern in Deutschland wird der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn vorenthalten. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Demnach bekamen 2015 knapp die Hälfte dieser geringfügig Beschäftigten weniger als 8,50 Euro brutto die Stunde, die Arbeitgeber damals mindestens zahlen mussten. Jeder Fünfte erhielt nicht einmal 5,50 Euro.

01:45 Trump verteidigt Einreiseverbote

Washington - US-Präsident Donald Trump hält trotz Kritik und Gerichtsentscheidung an seinem Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern fest. Dies sei kein muslimischer Bann, wie die Medien es falsch berichteten, sagte Trump. Es gehe nicht um Religion - "es geht um Terror und darum, unser Land zu schützen". Menschen unter anderem aus Syrien und dem Iran dürfen dem Erlass zufolge nicht mehr in die USA einreisen. Am Wochenende waren so viele Menschen bei der Einreise gleich am Flughafen aufgehalten worden. Einer Gerichtsentscheidung zufolge, dürfen sie aber zunächst nicht zurückgeschickt werden.

01:25 Basejumper im Schwarzwald nach Sprung schwer verletzt

Freiburg - Ein Basejumper ist bei einem Sprung in eine Schlucht im Schwarzwald schwer verletzt worden. Der Fallschirm des 40-Jährigen öffnete sich nicht richtig und der Belgier stürzte knapp 35 Meter tief in die Ravennaschlucht. Das teilte die Bergwacht mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

00:29 Schulz wirft Trump Missachtung von Grundwerten vor

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die elementaren Grundwerte der westlichen Gemeinschaft zu missachten. Trump laufe "mit der Abrissbirne durch unsere Grundwerteordnung", sagte Schulz in der ARD-Sendung "Anne Will". Dass der US-Präsident schon in der ersten Woche seiner Amtszeit von einem Gericht gestoppt werden müsse, zeige ja, was da los sei. Ein Gericht hatte das von Trump erlassene pauschale Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern teilweise gestoppt.