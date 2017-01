12:23 Merkel nennt Herzogs einen verdienten Patrioten

Berlin - Mit dem Tod von Roman Herzog verliert Deutschland nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel einen "hochbeliebten Altbundespräsidenten" und verdienten Patrioten. Er habe dem Land als einer der anerkanntesten Staatsrechtler und als Bundespräsident gedient, erklärte Merkel in einer Mitteilung. Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem "eigenen unnachahmlichen Stil" ausgefüllt. Er habe das offene Wort gepflegt, sei unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch gewesen. Herzog starb im Alter von 82 Jahren.

11:42 Laut Bericht auch Fahrer von Kardashian festgenommen

11:28 Rest-Yahoo will sich in Altaba umbenennen

Sunnyvale - Der Internet-Pionier Yahoo will nach dem geplanten Verkauf des Webgeschäfts das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenennen. Konzernchefin Marissa Mayer werde dann den Verwaltungsrat verlassen, teilte Yahoo mit. Es wird erwartet, dass sie zusammen mit dem Internet-Geschäft unter das Dach des Telekom-Konzerns Verizon geht. Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen. Der Name ist eine Wortschöpfung aus "alternate" und "Alibaba".