13:53 Mindestens 18 Tote bei Terroranschlag auf Hotel in Somalia

Mogadischu - Bei einem der schwersten Terroranschläge in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 18 Menschen getötet worden - unter ihnen auch ein Selbstmordattentäter sowie fünf weitere Angreifer. Etwa 40 weitere Menschen wurden verletzt. Zuerst detonierte ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug am Morgen vor dem Eingang des Hotels "Dayah", wie die Polizei mitteilte. Bewaffnete Männer hätten danach das dreistöckige Gebäude gestürmt. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Angriff.

13:45 Schulz: SPD will Kanzler stellen

Berlin - Die SPD setzt nach den Worten des künftigen Parteichefs und Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei der Wahl auf Sieg. Die Sozialdemokraten wollten, "in welcher Konstellation auch immer", den Bundeskanzler stellen, sagte Schulz nach einer Fraktionssitzung. Bis zur Wahl werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Die SPD werde im Wahlkampf jedoch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung deutlich machen.

13:42 Merkel verabschiedet Steinmeier mit Blumen und Autogrammen

Berlin - Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist in seiner letzten Kabinettssitzung von Kanzlerin Angela Merkel mit Blumen und einem Geschenk verabschiedet worden. Merkel überreichte ihm ein signiertes Foto der Kabinettsrunde und dankte ihm für die "kollegiale und freundschaftliche" Zusammenarbeit, wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte. Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar als Kandidat der großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Seine Wahl gilt als sicher.

12:57 Pyrotechnik und Becherwurf: Geldstrafen für Bremen und Ingolstadt

Frankfurt/Main - Die Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und der FC Ingolstadt müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans Geldstrafen bezahlen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt urteilte, werden die Bremer wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger in drei Fällen mit einer Strafe von 38 000 Euro belegt. Unter anderem brannten die Fans brannten Pyrotechnik ab. Die Ingolstädter wurden für Verfehlungen bei gleich zwei Spielen mit 14 000 Euro bestraft. Ihre Fans warfen unter anderem Papierkugeln ins Feld, weshalb erst verspätet wieder angepfiffen werden konnte.

12:52 Razzia bei Rechtsextremen: Hauptbeschuldigter aus Baden-Württemberg

Karlsruhe - Bei den bundesweiten Razzien gegen Rechtsextreme soll der Hauptbeschuldigte aus Baden-Württemberg stammen. Wie dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll er aus Schwetzingen bei Heidelberg kommen und ein sogenannter Reichsbürger sein. Rechtsextreme sollen nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Am Morgen durchsuchte die Polizei in mehreren Bundesländern zwölf Wohnungen und andere Objekte. Festnahmen gab es zunächst nicht. Die Durchsuchungen dauern an.