Deutschland Wieder Deutsche in Türkei festgenommen - Kritik von Merkel

Nachrichten-Ticker

21:48 Merkel will Kommunen bei Kampf gegen Diesel-Abgase einbinden

Berlin - Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit besonders belasteten Kommunen wächst der Druck für weitere Maßnahmen gegen Luftverschmutzung durch Diesel-Autos. "Die Gespräche am Montag dürfen nicht unverbindlich bleiben", verlangte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in einem Brief an Merkel. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble brachte ein stärkeres Engagement der Länder ins Spiel. Vier Wochen nach dem ersten Dieselgipfel mit der Autobranche will die Kanzlerin mit Oberbürgermeistern von rund 30 Städten zusammenkommen.

21:48 Trump vor Entscheidung über Kinder illegaler Einwanderer

Washington - US-Präsident Donald Trump steht unmittelbar vor einer Entscheidung über die Zukunft von 800 000 Kindern illegaler Einwanderer in den USA. Über die Fortsetzung des unter dem Kürzel DACA bekannten Programmes seines Vorgängers Barack Obama wolle er spätestens bis zum Montag entscheiden, sagte Trump. Führende Vertreter seiner eigenen Partei riefen Trump dazu auf, das Programm nicht zu beenden. Es gewährt einen vorläufigen Schutzstatus für die Kinder illegaler Einwanderer, für die eine Abschiebung in ihre Herkunftsländer keine vernünftige Alternative darstellt.

21:27 Nächste Überraschung bei US Open: Auch Cilic raus

New York - Bei den US Open in New York ist in Wimbledon-Finalist Marin Cilic der nächste gesetzte Tennisprofi ausgeschieden. Der Weltranglisten-Siebte aus Kroatien verlor in der dritten Runde gegen den Argentinier Diego Schwartzman überraschend mit 6:4, 5:7, 5:7, 4:6. Seit seiner Endspiel-Niederlage von Wimbledon gegen den Schweizer Roger Federer hatte Cilic allerdings verletzungsbedingt vor den US Open kein Turnier mehr bestritten.

21:26 Ein Toter bei Zusammenstoß von ICE und Auto in NRW

ortmund - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE nahe Bönen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handle es sich um den Insassen des Autos, sagte ein Polizei-Sprecher. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang. Zuerst hatte der WDR darüber berichtet. An der Unglücksstelle sei der Bahnübergang mit einer Halbschranke und Blinklicht gesichert gewesen. Ob es Probleme mit der Schranke gab und was die Ursache des Unfalls war, sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher.

20:53 Wieder Deutsche in Türkei festgenommen - Kritik von Merkel

Istanbul - Die Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei stürzt die Beziehungen zwischen beiden Ländern noch tiefer in die Krise. Die beiden Reisenden mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft, aber wahrscheinlich türkischen Wurzeln, wurden am Flughafen des Urlaubsorts Antalya von der Polizei aufgegriffen. Das Auswärtige Amt geht nach ersten Informationen davon aus, dass sie wie zehn andere in den vergangenen Monaten inhaftierte Deutsche aus politischen Gründen festgenommen wurden. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Festnahmen scharf.