Nachrichten-Ticker

01:48 Entmachteter Präsident Gambias leert Staatskasse vor dem Abflug

Dakar - Gambias entmachteter Staatschef Yahya Jammeh hat vor seinem Abflug ins Exil noch einmal kräftig in die Staatskasse gegriffen. Wie aus dem Stab seines Amtsnachfolgers Adama Barrow verlautete, soll Jammeh in der Zeit nach seiner Wahlniederlage im Dezember und während des Streits um die Amtsübergabe mindestens 12 Millionen US-Dollar von der Zentralbank Gambias erhalten haben. Jammeh hatte Gambia am Samstag verlassen und traf inzwischen in seinem Exil im zentralafrikanischen Staat Äquatorialguinea ein.

01:46 Trump wird seine Steuerunterlagen nicht veröffentlichen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nicht die Absicht, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen. Das sagte seine Topberaterin Kellyanne Conway dem Sender ABC News. Damit weicht Trump von Wahlkampf-Äußerungen ab, in denen er eine andauernde Steuerprüfung als Grund für seine Weigerung angeführt hatte, seine Steuererklärungen offenzulegen. Conway sagte weiter, dass die Angelegenheit die Bürger auch gar nicht kümmere. In einer Umfrage meinten zuletzt aber 74 Prozent der Amerikaner, dass Trump seine Steuerunterlagen veröffentlichen sollte.

00:45 Bericht: Höhere Auslandszulage für Soldaten im Mali-Einsatz

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will nach Informationen der "Bild"-Zeitung die Auslandszulage für die Bundeswehr-Soldaten in Mali erhöhen. Grund sei die dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage, meldet das Blatt. Demnach soll der Zuschlag auf ein Niveau angehoben werden, das bislang nur Soldaten im Afghanistan-Einsatz zustand. Die steuerfreie Zulage beträgt dem Bericht zufolge 110 Euro pro Tag. Bis zu 1000 deutsche Soldaten sollen künftig mit Hubschraubern und Drohnen bei der Friedenssicherung in Mali helfen.

00:42 Nowitzki und Dallas fügen den LA Lakers Rekordniederlage zu

Dallas - Die Dallas Mavericks haben mit Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der nordamerikanischen Profiliga NBA die Los Angeles Lakers überrannt. Die Texaner demontierten den 16-fachen NBA-Champion mit 122:73 und fügten den Lakers die höchste Niederlage in der Franchise-History zu. Nowitzki erzielte in 20 Minuten 13 Punkte und holte sich fünf Rebounds. Erfolgreichster Werfer für die Mavs war Justin Anderson mit 19 Zählern.

00:07 Für Nicole Mieth ist Schluss im RTL-Dschungelcamp

Berlin - Das war's: Schauspielerin Nicole Mieth ist nach dem Voting der RTL-Zuschauer aus der Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ausgeschieden. Sie selbst nahm die Entscheidung gelassen auf, ihre Camp-Kollegin Gina-Lisa Lohfink quittierte das Ergebnis mit einem Heulanfall. Damit sind noch acht Kandidaten übrig. Am kommenden Samstag fällt die Entscheidung darüber, wer sich zum Abschluss die "Dschungelkrone" aufs Haupt setzen darf.