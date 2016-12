Nachrichten-Ticker

19:14 UN-Sicherheitsrat stimmt für Waffenruhe in Syrien

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat der schon in Kraft getretenen Waffenruhe in Syrien zugestimmt. Zudem bekräftigt die von Russland vorgelegte, einstimmig in New York angenommene Resolution die Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung, um das Land aus seinem fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg zu führen.

19:06 Abstimmung zu UN-Resolution über Waffenruhe in Syrien verzögert sich

New York - Trotz russischer Hoffnungen auf einen raschen Beschluss im UN-Sicherheitsrat zur Waffenruhe in Syrien hat sich die geplante Abstimmung verzögert. Die von Moskau vorgelegte Resolution soll der Waffenruhe zustimmen und Pläne zur Bildung einer Übergangsregierung bekräftigen. Ziel ist, Syrien aus Bürgerkrieg zu führen. Außerdem soll sie humanitären Helfern dauerhaften und sicheren Zugang zur notleidenden Bevölkerung verschaffen. Ob es noch heute zu einer Abstimmung kommen würde, war zunächst unklar.

18:51 Milliarden begrüßen 2017 - starke Sicherheitsvorkehrungen vielerorts

Berlin - Das neue Jahr nimmt Fahrt auf: Im Pazifik-Raum und in Fernost sind schon mehr als 1,5 Milliarden Menschen in das neue Jahr gerutscht. Um 14 Uhr deutscher Zeit erlebten Feiernde im Hafen von Sydney ein gigantisches Feuerwerk. In Tokio ließen die Menschen Punkt Mitternacht Hunderte weiße Ballons in die Luft steigen. Als Erste hatten die Menschen auf Samoa das neue Jahr begrüßt. Punkt 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit begann dort 2017. London, Paris und Berlin rüsteten sich mit Sicherheitsvorkehrungen für die Feiern.

18:13 Merkel: Wir sind der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrors

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem Terror dieses Jahres verstärkt an eine tief verunsicherte Bevölkerung gewandt. In ihrer vorab verbreiteten Neujahrsansprache sagte sie, der Hass sei "widerwärtig" und eine Verhöhnung aller in Deutschland. Gleichzeitig erklärte sie: Demokratie, Rechtsstaat und gemeinsame Werte seien "der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus, und sie werden stärker sein als der Terrorismus". Dem Hass gelte es, "unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen".

18:01 Trump wünscht "meinen vielen Feinden" alles Gute zum neuen Jahr

West Palm Beach - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat via Twitter provozierende Neujahrsgrüße verschickt. "Ein glückliches neues Jahr allen, so auch meinen vielen Feinden und jenen, die mich bekämpft und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Love!" schrieb der Republikaner. Trump verbringt den Jahreswechsel in seiner Ferienanlage Mar-a-Lago in Florida und will am Silvesterabend eine Party für 800 Gäste mit Dinner und Tanz schmeißen. Eingeladen war unter anderem Filmstar Sylvester Stallone.