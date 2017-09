Deutschland Wut im Wahlkampf: Tauber kritisiert rechte "Schreihälse"

Nachrichten-Ticker

16:45 Wut im Wahlkampf: Tauber kritisiert rechte "Schreihälse"

Berlin - Nach erneuten Protesten und Störaktionen bei einer Wahlkampfveranstaltung der Union hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber rechte Demonstranten scharf kritisiert. "Unter dem Banner der AfD stören Rechtsextreme fast alle unsere Veranstaltungen", sagte der CDU-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Sie schreien und pöbeln, nerven die wirklich interessierten Besucher." Kanzlerin Angela Merkel war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Vorpommern von rechten Demonstranten mit Pfiffen und Buhrufen begrüßt worden, ihr Auto wurde bei der Einfahrt mit Tomaten beworfen.

16:42 Basketballer im EM-Viertelfinale - Überraschung gegen Frankreich

Istanbul - Die deutschen Basketballer um NBA-Jungstar Dennis Schröder haben erstmals seit zehn Jahren wieder das EM-Viertelfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming schaffte zu Beginn der K.o.-Runde in Istanbul mit 84:81 die Überraschung gegen Frankreich. Dank der Aufholjagd nach zeitweise elf Punkten Rückstand trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds am Dienstag in der Runde der besten Acht auf Titelverteidiger Spanien oder die Türkei. Zuletzt stand Deutschland mit Dirk Nowitzki 2007 im EM-Viertelfinale.

16:03 Türkei: Außenministerium gibt "Reisewarnung" für Deutschland heraus

Istanbul - Das türkische Außenministerium hat seine Bürger bei Reisen nach Deutschland und die in Deutschland lebenden Türken zur "Vorsicht" ermahnt. In einer heute veröffentlichten und als "Reisewarnung" überschriebenen Erklärung rät das Ministerium dazu, "sich nicht auf politische Debatten einzulassen", "sich von Wahlkampfveranstaltungen politischer Parteien und von Plätzen fernzuhalten", wo Kundgebungen oder Demonstrationen stattfinden, die von "Terrororganisationen" organisiert oder unterstützt und von den deutschen Behörden geduldet werden".

15:58 40 Sekunden des Schreckens: Mexiko trauert um Erdbebenopfer

Mexiko-Stadt - Kirchendächer sind eingestürzt, ein Rathaus und Hunderte Gebäude: Nach dem Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko suchen Tausende Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Bisher wurden 61 Todesopfer geborgen. Auch rund 1800 Soldaten helfen bei den Rettungsarbeiten. Das Zentrum des Bebens der Stärke 8,2 lag im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich vom Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Tiefe. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom.

15:48 Kanzlerin Merkel: Rot-Rot-Grün wäre schlecht für unser Land

Reutlingen - Kanzlerin Angela Merkel hat vor einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis nach der Bundestagswahl am 24. September gewarnt. "Ich sage ganz klar und deutlich: Rot-Rot-Grün ist schlecht für unser Land". Das sagte Merkel beim Parteitag der baden-württembergischen CDU in Reutlingen. In so unruhigen Zeiten wie diesen könne sich das Land keine Experimente erlauben. Die SPD schließe Rot-Rot-Grün aber nicht aus. "Wir haben gute Chancen, aber es ist nichts entschieden", meinte sie.