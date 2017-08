Deutschland Zahl der Aufstocker trotz Mindestlohn nur gering gesunken

03:16 Zahl der Aufstocker trotz Mindestlohn nur gering gesunken

Berlin - Die Zahl der Menschen, die trotz eines Jobs Hartz IV beziehen, ist seit 2013 um rund 138.000 von 1,3 auf knapp 1,2 Millionen gesunken. Das berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Zugleich ging der Anteil der Hartz-IV-Bezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im gleichen Zeitraum zurück: Machten die sogenannten Aufstocker 2013 noch 30 Prozent aus, so waren es im April des laufenden Jahres nur noch 26 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit führte den Rückgang auf die gute Konjunktur zurück.

03:14 Herrenloser Koffer sorgt für Sperrung des Kieler Hauptbahnhofs

Kiel - Wegen eines herrenlosen Koffers ist der Kieler Hauptbahnhof in der Nacht für zwei Stunden gesperrt worden. Das Gepäckstück fuhr in einem Zug von Neumünster nach Kiel mit und war einer Zugbegleiterin aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sperrte den Zug und suchte mit Lautsprecherdurchsagen im Bahnhof nach dem Besitzer des Koffers - allerdings ohne Erfolg. Daraufhin wurde der Bahnhof geräumt und der Kampfmittelräumdienst alarmiert. Die Spezialisten röntgten den Koffer, werteten die Bilder aus und öffneten das Gepäckstück. Darin befanden sich Nahrungsmittel.

03:11 Nach Erdrutsch in China: Zahl der Toten steigt auf drei

Peking - Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch im Südwesten Chinas ist auf mindestens drei gestiegen. 32 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Das Unglück hatte sich gestern in Bijie ereignt, das zur südwestchinesischen Provinz Guizhou gehört. Häuser von 34 Familien seien von Geröll und Schlamm getroffen worden. Rettungskräfte zogen zehn Menschen lebend aus den Trümmern. Sommer-Regenfälle lösen in vielen Teilen Chinas immer wieder schwere Überschwemmungen und Erdrutsche aus, denen häufig viele Menschen zum Opfer fallen.

02:38 Medien: Leverkusen steigert Angebot für Stürmer Alario

Buenos Aires - Bundesligist Bayer Leverkusen hat sein Angebot für den argentinischen Stürmer Lucas Alario von 16 auf 24 Millionen Euro erhöht. Dies berichteten Medien in Buenos Aires. Damit werde die in Alarios Vertrag mit dem lokalen Verein River Plate vereinbarte Ablösesumme erreicht. Der 24-Jährige wurde in einer Klinik von einem angereisten Arzt von Bayer Leverkusen untersucht, wie der Fernsehsender TyC Sports berichtete. Der erfolgreiche Torschütze - 41 Treffer in den letzten 82 Spielen - ist vertraglich bis 2020 an den argentinischen Rekordmeister gebunden.