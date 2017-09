Deutschland ZDF-"Politbarometer": 59 Prozent fänden Jamaika gut

Nachrichten-Ticker

11:24 Schauspieler Andreas Schmidt ist gestorben

Berlin - Der Schauspieler Andreas Schmidt ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentin mitteilte. Schmidt hinterlässt eine Frau und einen neun Jahre alten Sohn. Das Film- und Fernsehpublikum kannte ihn aus Filmen wie "Sommer vorm Balkon", außerdem wirkte er in zahlreichen Fernsehreihen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" mit. Er gehörte zum Team des KZ-Dramas "Die Fälscher", das 2008 mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wurde. Zuletzt war er erst Anfang 2017 im Kinderfilm "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" zu sehen.

11:19 Mindestens 22 Tote bei Massenpanik auf Bahn-Überführung in Mumbai

Mumbai - Bei einer Massenpanik auf einer Fußgängerbrücke in der indischen Metropole Mumbai sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 32 wurden verletzt, teilte der Gesundheitsminister des Bundesstaates Maharashtra, mit. Zahlreiche Menschen waren während der Hauptverkehrszeit bei heftigem Regen am Fuße einer der Treppe der überdachten Überführung zwischen den zentralen Bahnhöfen Elphinstone und Lower Parel stehengeblieben. Zugleich kamen viele Passagiere aus ankommenden Zügen von hinten nach. Zur Panik kam es unter anderem, weil es Grüchte gab, die überfüllte Brücke stürze ein.

11:13 Tusk will in zwei Wochen Agenda für Reformen vorlegen

Tallinn - EU-Ratspräsident Donald Tusk will in zwei Wochen eine konkrete "Agenda 2017/2018" zur Reform der EU vorlegen. Das kündigte er in der estnischen Hauptstadt Tallinn an. Tusk reagierte damit auf die weitreichenden Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es gehe darum, "echte Lösungen für echte Probleme" zu finden, sagte Tusk. Fortschritte könnten nur "Schritt für Schritt" erzielt werden. In Tallinn sprechen die Staats- und Regierungschefs heute vor allem über die weitere Digitalisierung Europas. Dabei geht es auch um den Ausbau des schnellen Internets und Cybersicherheit.

10:10 Merkel beginnt EU-Gipfel mit bilateralen Gesprächen

Tallinn - Kanzlerin Angela Merkel hat sich unmittelbar vor dem Digital-Gipfel in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit mehreren Staats- und Regierungschefs der EU in bilateralen Gesprächen abgestimmt. Am Morgen traf sie mit Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni, dem slowenischen Ministerpräsidenten Miro Cerar und dem kroatischen Premier Andrej Plenkovic zusammen. Nach Berichten aus London war auch ein Gespräch der britischen Premierministerin Theresa May vorgesehen. Gestern Abend hatte Merkel mit ihren EU-Kollegen über die Zukunft der Gemeinschaft nach dem Brexit beraten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erläuterte seine Reformvorschläge.