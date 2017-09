Deutschland ZDF weist Alice Weidels Kritik an Moderatorin zurück

13:58 Schwesig verteidigt Schulwahl

Schwerin - Die Wahl einer Privatschule für ihren Sohn ist nach den Worten der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, kein Ausdruck mangelnden Vertrauens in das staatliche Schulsystem. Das Bildungssystem des Landes bestehe aus öffentlichen Schulen und Schulen freier Träger, die vom Land auch finanziell gefördert würden. Es gehe um Vielfalt im Bildungsangebot, sagte die SPD-Politikerin in Wolgast. Zuvor hatte sie die Entscheidung für die von einem Verein getragene Schule mit dem kürzeren Schulweg für ihren Sohn begründet.

13:52 ZDF weist Alice Weidels Kritik an Moderatorin zurück

13:48 US-Wetterbehörde: Gefahr für Florida steigt

Miami - Die Bedrohung durch den Hurrikan "Irma" für den US-Bundesstaat Florida wächst nach Einschätzung der US-Wetterbehörde weiter. Neuen Berechnungen zufolge liegen große Teile Floridas im möglichen Weg des Sturms. Setzt Hurrikan "Irma" seinen derzeitigen Kurs fort, könnte er zum Wochenende in Florida auf Land treffen. "Irma" ist der stärkste je in dieser Region registrierte Sturm. Inzwischen traf er bei der kleinen Karibikinsel Barbuda erstmals auf Land. "Irma" bewegt sich langsam in Richtung Puerto Rico und Kuba.

13:44 Menschenmenge erschwert Wiederbelebung

Frankfurt/Main - Obwohl bis zu 60 Menschen seine Wiederbelebung in Frankfurt erheblich erschwert haben, ist ein 19-Jähriger außer Lebensgefahr. Der junge Mann war am Montag in der Frankfurter Innenstadt in der Nähe eines Fast-Food-Lokals an der Konstablerwache zusammengebrochen. Die herbeigerufenen Sanitäter und der Notarzt wurden bei ihrer Arbeit jedoch von bis zu 60 Menschen "massiv gestört", wie die Polizei berichtete. Die zur Unterstützung herbeigerufene Polizei sei ebenfalls behindert worden. Einsatzkräfte zeigten sich entsetzt.