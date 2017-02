Nachrichten-Ticker

05:53 Umfrage: 60 Prozent der Deutschen für Verbleib in der EU

Brüssel - Rund zwei von drei Deutschen würden einer Umfrage zufolge bei einer Volksabstimmung für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 60 Prozent der Befragten an, bei einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft dafür stimmen zu wollen, in der EU zu bleiben. 26 Prozent der Befragten würden hingegen dagegen votieren. Im Vergleich mit Dänemark, Schweden und Finnland liegt die Zustimmung in Deutschland am höchsten.

04:52 Fan-Forscher: Geschehnisse in Dortmund haben neue Dimension

Leipzig - Für Fan-Forscher Gunter A. Pilz haben die Ausschreitungen gegen Anhänger von RB Leipzig eine neue Dimension erreicht. Generell werde beim BVB eine vorbildliche präventive Arbeit geleistet, sagte der Sportwissenschaftler der dpa. "Umso ärgerlicher ist es, wenn unbedachte Äußerungen vor so einem Spiel vom Geschäftsführer kommen, die stückweit die eigene Präventionsarbeit konterkarieren". BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte unter anderem die Stimmung angeheizt und betont, dass bei RB Leipzig "nichts, aber auch gar nichts historisch gewachsen" sei."

04:51 Niederländisches Königspaar besucht Deutschland

Eisenach - Royaler Besuch in Mitteldeutschland: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima beginnt heute auf der Wartburg bei Eisenach einen mehrtägigen Deutschland-Besuch. Von Thüringen aus will das Paar bis Freitag auch nach Sachsen und Sachsen-Anhalt reisen. Auf dem dichtgefüllten Programm stehen 500 Jahre nach Beginn der Reformation originale Wirkungsstätten des Reformators Martin Luther sowie familiäre Bande der Familie nach Mitteldeutschland. In Weimar und Leipzig wird das Königspaar der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken.

04:08 Merkel berät in Polen gemeinsame Linie über Zukunft der EU

Warschau - Bundeskanzlerin Angela Merkel berät mit Polens Regierungsspitze über die Zukunft der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens. Die Kanzlerin reist auf Einladung ihrer polnischen Kollegin Beata Szydlo heute nach Warschau. Dort wird sie mit Szydlo, Präsident Andrzej Duda und dem Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski, über Migration und Sicherheitsfragen sprechen. Merkel bemüht sich um einen engen Draht zu Warschau, weil sie nach dem Votum der Briten zum Austritt aus der EU die anderen 27 Staaten dringend zusammenhalten will.

03:58 Safer Internet Day - Cybermobbing als Schwerpunkt

Berlin - Erniedrigende Bilder auf Snapchat oder gefälschte Profile auf Facebook: Beim Safer Internet Day steht dieses Jahr das Thema Cybermobbing im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Aktionen soll heute in ganz Deutschland auf die Gefahren der Diffamierungen im Netz aufmerksam gemacht werden. So etwa am Französischen Gymnasium in Berlin bei einer Veranstaltung mit Schülern, Jugendlichen, Pädagogen, Therapeuten sowie Staatsministerin Monika Grütters. Den Safer Internet Day, der jährlich in der zweiten Februarwoche stattfindet, gibt es inzwischen in mehr als 100 Ländern.