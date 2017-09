Diesel-Gipfel im Kanzleramt Merkel berät mit rund 30 Städten über weniger Diesel-Abgase

Nachrichten-Ticker

05:05 Umfragen: Merkel gewinnt TV-Duell - SPD sieht trotzdem Schub

Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel laut Blitzumfragen von ARD und ZDF das TV-Duell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz gewonnen. Damit könnte Schulz die Chance vergeben haben, kurz vor der Wahl am 24. September eine Trendwende für seine SPD herbeizuführen. Allerdings waren die Zahlen der Umfrageinstitute infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen zum Ausgang des einzigen Fernsehduells im Wahlkampf sehr unterschiedlich. Laut ARD lag Merkel mit 55 zu 35 Prozent klar vorne, nach Angaben des ZDF kam die Kanzlerin auf 32, Schulz auf 29 Prozent.

04:51 Fußball-Nationalteam kann WM-Ticket lösen - Fans im Fokus

Stuttgart - Titelverteidiger Deutschland könnte heute das Ticket für die Fußball-WM 2018 in Russland lösen. Bei einem Heimsieg in Stuttgart gegen Norwegen und einem gleichzeitigen Punktverlust des Tabellenzweiten Nordirland im Heimspiel gegen Tschechien wäre dem deutschen Team der Gruppensieg bereits sicher. Bundestrainer Joachim Löw einige wenige Wechsel in der Startelf angekündigt und namentlich Julian Draxler genannt. Beim ersten Heimspiel der Saison stehen die Fans besonders unter Beobachtung. Löw richtete nach den Entgleisungen einiger deutscher Chaoten in Prag einen Fairness-Appell ans Publikum.

04:50 Berlin und NRW kämpfen um Air-Berlin-Arbeitsplätze

Berlin - In das Ringen um die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin schaltet sich heute auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ein. Bei einem Treffen mit dem Gesamtbetriebsrat der Airline und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller in Berlin soll es um die Perspektiven der mehr als 8000 Beschäftigten gehen. Die verlustreiche Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet, nachdem ihr arabischer Großaktionär Etihad seine Zahlungen an die Berliner eingestellt hatte. Noch bis zum 15. September können Kaufangebote für Air Berlin abgeben werden.

04:11 Immer düstere Schadensprognosen für Texas - und was macht "Irma"?

Houston - Die Schadensprognosen für die durch den Sturm "Harvey" verwüsteten Gebiete in Texas werden immer düsterer. Der Gouverneur des US-Staates, Greg Abbott, schätzte die Kosten für den Wiederaufbau auf bis zu 180 Milliarden Dollar. Zugleich gilt das Augenmerk Hurrikan "Irma", der sich im Atlantik zusammengebraut hat. Zwar ist noch völlig unklar, ob der Sturm überhaupt die US-Küste ansteuern wird. Einwohner in besonders hurrikangefährdeten Gebieten sollten aber vorbereitet sein. Das sind die Bundesstaaten am Golf von Mexiko, darunter Texas, Florida und die US-Ostküste.

03:54 Zwei Ruderer aus der Nordsee gerettet

Cuxhaven - Aus der Nordsee sind in der Nacht zwei Ruderer gerettet worden. Die beiden Männer hätten gemeldet, dass Wasser in ihr Boot eindringe, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Gemeinsam mit DLRG und Feuerwehr machte sich ein Team der DGzRS daher auf die Suche nach den beiden. Sämtliche Versuche, den genauen Standort des Bootes zu orten, schlugen fehl. Eine Hubschrauberbesatzung der Marine fand das Boot und die Ruderer letztlich neun Kilometer westlich der Insel Neuwerk und konnte sie retten.