Digitalwährung JPMorgan-Chef bringt Bitcoin unter Druck

Nachrichten-Ticker

12:57 Juncker befeuert Debatte um EU-Reform

Straßburg - Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit brisanten Vorschlägen die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union angeheizt. So will er eine möglichst rasche Einführung des Euro in allen EU-Staaten, also auch in ärmeren Ländern wie Rumänien und Bulgarien. Außerdem sollten alle EU-Länder der Schengenzone ohne Grenzkontrollen beitreten, sagte Juncker in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union. Er erntete Skepsis und Zustimmung.

12:23 Air Berlin erwartet für Donnerstag Normalbetrieb

Berlin - Nach zahlreichen Flugausfällen rechnet Air Berlin für morgen mit einem normalen Flugbetrieb. Die Zahl der Krankmeldungen flaut, dafür treffen Gesundmeldungen von Piloten ein, hieß es in einem Offenen Brief des Vorstands an die Cockpit-Crews. Nach der Streichung von etwa jedem siebten Flug bezeichnete der Chef der insolventen Airline, Thomas Winkelmann, in dem Brief auch die Situation am Mittwoch als "unerträglich". Mindestens 32 Flüge müssten gestrichen werden. Gestern waren es sogar mehr als das Dreifache.

11:49 Früher erster Herbststurm trifft mit Orkanböen auf Deutschland

Offenbach - Der erste Herbststurm der Saison hat Deutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnte an der deutschen Nordseeküste vor einzelnen Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern. Auch im Binnenland soll es im Laufe des Tages kräftig wehen, die Meteorologen rechnen auf exponierten Mittelgebirgsgipfeln mit Böen bis rund 110 Stundenkilometern. Der erste Sturm in diesem Herbst sei vergleichsweise früh dran, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

11:41 De Maizière verteidigt erneute Abschiebung nach Afghanistan

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die erneute Sammelabschiebung mehrerer Afghanen verteidigt. Alle acht Personen seien wegen erheblicher Straftaten verurteilt worden, sagte de Maizière mit Blick auf die Betroffenen. Details nannte er nicht. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte, drei der acht Abgeschobenen kämen aus seinem Bundesland. Zwei seien wegen Vergewaltigung verurteilt worden, einer wegen gefährlicher Körperverletzung.

11:27 Air-Berlin-Pilot übt Kritik an Fluggesellschaft

Berlin - In der Krise bei Air Berlin hat ein Flugkapitän Kritik am Management der insolventen Fluggesellschaft geübt. Im Verkaufsprozess lasse die Unternehmensspitze die Beschäftigten bewusst im Unklaren, um Existenzängste zu schüren, heißt es in einem Offenen Brief des früheren Betriebsratsvorsitzenden Hans Albrecht. Ziel sei es, sich "vertraglicher Altlasten" zu entledigen und die Tarife unter Druck zu bringen. Bei Air Berlin fallen seit gestern zahlreiche Flüge aus, weil Piloten sich krankgemeldet haben.