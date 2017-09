Drei Wochen vor Bundestagswahl AfD rückt in nächster Umfrage auf Platz drei vor

Nachrichten-Ticker

08:56 Rotes Kreuz: Monsunopfer in Südasien brauchen dringend Hilfe

Kuala Lumpur - Die Opfer des Monsuns in Südasien erreicht nach Angaben des Roten Kreuzes nicht genug Hilfe. Die Fluten gingen zwar vielerorts zurück, unverzichtbare Güter würden aber schon jetzt knapp, nachdem Ernten und Existenzgrundlagen ruiniert wurden, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften mit. "Wir riskieren eine furchtbare Zweitkrise von Lebensmittelknappheit und Krankheiten, wenn wir nicht die nötigen Mittel bekommen, um die Hilfe zu leisten", sagte Vize-Regionaldirektor Martin Faller demnach.

08:54 US-Stars gratulieren Beyoncé mit Foto-Aktion zum Geburtstag

Los Angeles - Zum 36. Geburtstag von US-Popstar Beyoncé Knowles haben sich zahlreiche US-Stars in einem berühmten Look der Sängerin ablichten lassen. Auf ihrer Homepage erschien zu deren Geburtstag eine Galerie, in der unter anderem ihre frühere Bandkollegin Kelly Rowland, die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams im Beyoncé-Stil zu sehen sind. Sie alle tragen einen großen schwarzen Hut, der das halbe Gesicht verdeckt, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und zahlreiche Halsketten. Das Outfit stammt aus dem Video zum Beyoncé-Hit "Formation" von 2016.

08:46 Fipronil: Agrarminister fordert effizienteres Warnsystem

Tallinn - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat angesichts des Eier-Skandals einen besseren Informationsaustausch in Europa gefordert. Er erwarte, dass das europäische Schnellwarnsystem seinem Namen gerecht werde, sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen von EU-Agrarministern in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Es müsse leider festgestellt werden, dass monatelang in anderen Ländern Informationen verfügbar gewesen und nicht an Deutschland weitergegeben worden seien. Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier ist heute erstmals Thema bei einem EU-Ministertreffen.

08:12 Fünfkampf spannender als TV-Duell

Berlin - Beobachter sind sich einig: Der "Fünfkampf" zwischen den Spitzenkandidaten der "kleinen" Parteien war spannender und dynamischer als das TV-Duell am Tag zuvor. "Das hat mir gefallen, dass da viele Themen angesprochen worden sind", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, Ralph Brinkhaus, im ARD-"Morgenmagazin". Es wäre besser gewesen, auch beim TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Martin Schulz mehr Geschwindigkeit reinzubringen.

08:11 Abgestürzter Bergsteiger erst nach zwei Wochen gefunden

Berchtesgaden - Zwei Wochen nach seinem unbemerkten Absturz haben Rettungskräfte am Watzmann die Leiche eines Bergsteigers gefunden. Der leblose Körper des 70-Jährigen lag Polizeiangaben zufolge seit Mitte August in einer Schutt-Wasserrinne an der Ostwand, ehe ihn die Bergwacht gestern fand. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann aus Nordrhein-Westfalen auf einer mehrtägigen Tour durch die Bayerischen Alpen unterwegs. Dabei sei er wohl gestürzt und an einer Steilwand 150 bis 200 Meter in die Tiefe gefallen. Seine von ihm getrennt lebende Frau hatte den Mann am Montag als vermisst gemeldet.