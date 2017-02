Blansingen (ouk). Der Gesangverein Blansingen will, dass sein Vermögen nach der Vereinsauflösung an die Gemeinde fällt und für die Dorfgemeinschaft in Blansingen zur Verfügung steht. Dies beschlossen die Mitglieder am Freitag bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Römischer Hof“.

Eigentlich wollten sie die Auflösung ihres Vereins beschließen, dies wurde jedoch auf das Frühjahr vertagt. Spätestens bis Ende April soll nun die Entscheidung über das endgültige Ende des Gesangvereins Blansingen fallen.

Der Vorsitzende Hermann Strohmeier erinnerte die Mitglieder und Gäste im vollbesetzten Saal daran, dass der Gesangverein seit zwei Jahren nicht mehr singt, weil zuletzt nur noch 13 Frauen und Männer regelmäßig zur Probe kamen. Auch im zurückliegenden Jahr erfüllte sich die Hoffnung, neue Chormitglieder zu gewinnen, nicht. Obwohl die Aktiven im Dorf sogar von Haustür zu Haustür gingen, schloss sich niemand dem Chor an.

Als der Gesangverein vor 25 Jahren schon einmal vor dem Aus stand, habe man sich für Frauen geöffnet und sei bei der 900-Jahrfeier zum ersten Mal als gemischter Chor aufgetreten, blickte Strohmeier zurück. Doch dann stellte er wehmütig fest: „Nun gehen 163 Jahre Gesangverein Blansingen zu Ende.“

Anschließend diskutierten die Mitglieder ausführlich, was mit dem Vereinsvermögen von wenigen Tausend Euro nach der Auflösung geschehen soll. Bislang stehe in der Satzung, dass das Vermögen bei einer Auflösung an die Gemeinde Efringen-Kirchen fällt, die es an einen Gesangverein, der eines Tages neu gegründet werden könnte, ausbezahlen muss, erläuterte Strohmeier. Der Vorstand wolle das Geld aber lieber für die Seniorenarbeit oder andere gemeinnützige Projekte in Blansingen zur Verfügung stellen, sagte er.

Chorsänger und Gemeinderat Gerd Bahlinger schlug vor, einen Teil des Vermögens mit der Auflage der Gemeinde zu spenden, dass sie es als Anschubfinanzierung für die Renovierung des Blansinger Kriegerdenkmals verwendet. Am Kriegerdenkmal hat der Gesangverein jedes Jahr zum Volkstrauertag gesungen.

Die Versammlung beschloss eine Satzungsänderung, wonach die Gemeinde Efringen-Kirchen das Vermögen des aufgelösten Gesangvereins für „gemeinnützige, allgemeine und denkmalpflegerische Zwecke“ in Blansingen verwenden muss. Ortsvorsteherin Andrea Wahler trug diesen Beschluss mit. Da aber noch juristische Detailfragen geklärt werden müssen, vertagten die Mitglieder die Auflösung des Vereins auf das Frühjahr.

Ortsvorsteherin Andrea Wahler, Feuerwehrkommandant Markus Geugelin, der Vorsitzende der Böllerschützen Markus Strohmeier und Pfarrer Michael Donner dankten dem Gesangverein für sein Wirken im Dorf.