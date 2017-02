Nachrichten-Ticker

00:54 Schalke vor Einzug ins Europa-League-Achtelfinale

Gelsenkirchen - Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann heute vor heimischem Publikum den Einzug ins Achtelfinale der Europa League perfekt machen. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im Hinspiel bei PAOK Saloniki dürfte das Erreichen der Runde der besten 16 Teams nur eine Formsache sein. Wegen der befürchteten Ausschreitungen wird die Partie gegen die Griechen, die wegen Weiberfastnacht einen Tag vorverlegt wurde, als "Hochrisikospiel" eingestuft. Mehrere Hundertschaften Polizei sind in Gelsenkirchen im Einsatz.

00:52 USA rufen zu Hilfe für Südsudan auf

Washington - Die USA haben sich sehr besorgt über die Lage im Südsudan geäußert und die internationale Gemeinschaft zu Hilfe und Spenden aufgerufen. Diese Krise sei menschengemacht und direkte Konsequenz eines Konflikts in der südsudanesischen Führung, die nicht in der Lage sei, Politik zugunsten der Menschen beiseite zu lassen. Das erklärte das US-Außenministerium in Washington. Die USA riefen Präsident Salva Kiir dazu auf, Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang zu besonders bedürftigen Menschen zu gewähren. Die UN hatten eine Hungersnot für Teile des Landes ausgerufen.

23:48 Gestohlenes Tor kehrt in Dachauer KZ-Gedenkstätte zurück

Dachau - Das vor mehr als zwei Jahren gestohlene Tor der KZ-Gedenkstätte in Dachau kehrt an seinen Ursprungsort zurück. Unter den Augen von politischer Prominenz und Vertretern des Gedenkortes wird es heute in Empfang genommen. Das Tor mit der Aufschrift "Arbeit macht frei" wird danach nicht wieder an seinem historischen Standort eingesetzt, sondern nach der Restaurierung in die Dauerausstellung der Gedenkstätte übernommen. Das schmiedeeiserne Tor war gut zwei Jahre nach seinem Verschwinden in Norwegen aufgetaucht. Bis heute sind die Umstände des Diebstahls ungeklärt.

23:42 Indianer an der Grenze zwischen USA und Mexiko kritisieren Mauerpläne

Sells - Der Indianerstamm Tohono O'odham hat die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kritisiert. "Wir unterstützen keine Mauer", sagte der Vorsitzende des Stamms, Edward Manuel, in einem Video mit dem Titel "Es gibt kein Wort auf O'odham für Mauer". Ein etwa 120 Kilometer langer Abschnitt der Grenze wird von dem Indianerstamm verwaltet. Nur der Kongress könnte das Gebiet aus dem Trust herauslösen - das gilt als so gut wie unmöglich. Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu stoppen.

22:45 Unfall bei Spritztour: Neunjähriger fährt nach Hause und schläft

Siegen - Mit dem Auto seiner Mutter hat ein Neunjähriger in Nordrhein-Westfalen bei einer nächtlichen Spritztour einen geparkten Wagen gerammt. Danach sei er nach Hause gefahren und habe sich wieder schlafen gelegt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich das Kind in der vergangenen Nacht die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war losgefahren. Auf einem Hotelparkplatz fuhr er dann den Wagen an und verlor dabei das Nummernschild. Beamte weckten Mutter und Kind zu Hause. Vor dem Haus stand das Auto - korrekt eingeparkt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5000 Euro.