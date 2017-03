Nachrichten-Ticker

00:44 Joko und Klaas wollen Goldene Kamera behalten

Berlin - Die Fernsehkomiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen keine Anstalten, die von einem Ryan-Gosling-Double eingeheimste Goldene Kamera zurückzugeben. "Wir haben einen neuen Weg gefunden, wie man Preise gewinnen kann", sagte Winterscheidt in der ProSieben-Show "Circus HalliGalli". Darin lösten die beiden das Rätsel auf, wie ein Double des Hollywood-Stars am vergangenen Samstag die Goldene Kamera in der live vom ZDF übertragenen Gala entgegennehmen und damit die Messehalle verlassen konnte.

00:41 DFB-Frauen landen gegen England ersten Turniersieg in den USA

Washington - Die deutschen Fußball-Frauen haben das Vier-Nationen-Turnier in den USA mit einem Sieg gegen England abgeschlossen. Der Olympiasieger bezwang in Washington den WM-Dritten mit 1:0. Der Siegtreffer gelang Anja Mittag in der 44. Spielminute. Zuvor hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones zum Auftakt gegen Gastgeber USA mit 0:1 verloren und gegen Frankreich 0:0 gespielt. Der SheBelieves Cup galt als erste Standortbestimmung auf dem Weg zur Europameisterschaft im Sommer in den Niederlanden.

00:02 Erneute Schlappe für May: Oberhaus fordert Vetorecht zu Brexit-Deal

London - Die Lords im britischen Oberhaus haben Premierministerin Theresa May eine erneute Niederlage bei den Beratungen zum Brexit-Gesetz zugefügt. Sie stimmten für einen Zusatz, der dem Parlament ein substanzielles Mitspracherecht bei den Brexit-Verhandlungen einräumen soll. May soll verpflichtet werden, ein Abkommen mit Brüssel zum Austritt aus der EU vom Parlament absegnen zu lassen. Die Regierung zeigte sich "enttäuscht" und kündigte an, die Zusätze im Unterhaus wieder rückgängig zu machen.

00:01 Cavusoglu kritisiert Deutschland vor Treffen mit Gabriel scharf

Berlin - Im Streit um verhinderte Wahlkampfauftritte hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Deutschland ein systematisches Vorgehen vorgeworfen. Zugleich betonte er bei einer Rede in der Residenz des Generalkonsuls in Hamburg, dass Ankara gute Beziehungen zu Deutschland sehr wichtig seien. Zuvor hatte Cavusoglu die Bundesrepublik mit Nazi-Deutschland verglichen und damit die Gräben vertieft. "Der Vergleich ist natürlich skandalös", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel im ZDF. Das für heute geplante Treffen mit Cavusoglu sei aber notwendig, um wieder ins Gespräch zu kommen.

23:11 Serena Williams sagt Indian Wells ab - Kerber wieder Nummer eins

Indian Wells - Die Weltranglisten-Erste Serena Williams hat ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Indian Wells abgesagt. Das teilten die Organisatoren mit. Damit wird Angelique Kerber wieder unabhängig von ihrem Abschneiden die Nummer eins.