Efringen-Kirchen Abenteuer am Isteiner Klotzen

Istein (os). Zu „Abenteuer am Isteiner Klotzen“ lud die Bergwacht Istein im Rahmen des Ferienspaß-Programms der Gemeinde Efringen-Kirchen am letzten Samstag in den Sommerferien ein. 23 Kinder kamen zur Fünf-Stunden-Aktion mit einem Dutzend Vertretern der Bergwacht um den Ortsgruppen-Vorsitzenden Guido Strack. Gastgeber Strack hieß die muntere Schar beim Rathaus Istein willkommen und erläuterte kindgerecht, was die Bergwacht so alles tut.

Die 23 Bergwacht-Mitglieder und die zehnköpfige Jugendgruppe arbeiten zum einen im Naturschutz vor allem am Klotzen und in der Gesamtgemeinde Efringen-Kirchen und seit zwei Jahren verstärkt beim Rettungsdienst im schwierigen Gelände vom Markgräflerland bis an den Hochrhein, erzählte Strack. Dann stellte er verschiedene Seil- und Knotentechniken vor, die später beim Parcours rund um den Klotzen im Einsatz geübt und getestet wurden.

An einer Station wartete die „Schwarze Spinne“, ein Seil-Geflecht, auf die Kinder. Ihr rückten sie kletternd zu Leibe, ehe es an einer weiteren Station einen Geschicklichkeitsparcours gab. Der Höhepunkt der verschiedenen Stationen war der „Flying Fox“, eine Art von Seilbahn, auch wieder selbst geknüpft mit speziellen Seilen und Knoten. Aus solchen wurde auch eine Trage geknotet, die in unwegsamem Gelände zum Einsatz komme, wie die Kinder erfuhren.

Zum Schluss gab es vor dem gemeinsamen Grillen am Materiallager der Bergwacht eine Schatzsuche. Der bald gefundene Schatz, Gummibärchen-Tüten, durfte natürlich „vernichtet“ werden.

Die Vermittlung von Spaß und Freude am Spielen im Freien sei, so Guido Strack, auch ein Ziel des Ferienspaß-Tags gewesen. „Draußen sein verliert auch auf dem Land in Zeiten, in denen Kinder sich mit Laptop, Smartphone, sozialen Netzwerken und Internet beschäftigen, an Bedeutung. Dem wollen wir entgegen wirken“, sagte Strack zu diesem Aspekt des Aktionstags. Dieses Ziel habe man genauso erreicht wie die Nachwuchswerbung, war Strack zufrieden. Durch die Teilnahme am Ferienspaß-Angebot habe die Jugendgruppe in den letzten Jahren einige Mitglieder gewonnen.

Die Jugendgruppe bringe Kindern zwischen zehn und 14 Jahren spielerisch die Bergwacht und deren Aufgaben näher. Dabei wolle man, so Guido Strack, den Kindern mit Spiel und Spaß Themen wie Naturschutz, Notfallmedizin und Technik vermitteln und dabei das Zusammensein fördern.

