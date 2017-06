Efringen-Kirchen Absatz und Erlös gesteigert

Von Clemens Leutz

Die Bezirkskellerei Markgräflerland (BKM) steht wirtschaftlich gut da. „Im Kerngeschäft waren wir in der Lage, sowohl Absatz als auch Durchschnittserlöse zu steigern“, sagte Geschäftsführer Hagen Rüdlin am Donnerstag in der Generalversammlung der Genossenschaft in der Fischinger Läufelberghalle. Darin sei deutlich zu erkennen, welche Marktbedeutung die Weine der Bezirkskellerei haben.

Efringen-Kirchen/Fischingen. Der Lebensmittelhandel einschließlich der Discounter sei mit 56 Prozent der mit Abstand wichtigste Absatzkanal, sagte Rüdlin. Der Fachhandel mache dagegen lediglich acht Prozent aus. Damit sei die Kundenstruktur der BKM nahezu deckungsgleich mit der Absatzverteilung des gesamten deutschen Weinmarkts. Die Bedeutung des Lebensmittelhandels werde zukünftig weiter zunehmen, „so dass wir hier auch unseren Fokus sehen“, sagte Rüdlin.

Höchste Preise für Baden

Allerdings werde überhaupt in nur knapp 45 Prozent aller deutschen Haushalte Wein getrunken. Die Preise im gesamten deutschen Weinmarkt hätten sich gegenüber dem Vorjahr „leider nicht nach oben entwickelt“. Außerdem verzeichnete Baden im Vergleich mit anderen deutschen Weinanbaugebieten den stärksten Umsatzrückgang mit einem Minus von sechs Prozent. Dennoch sei Baden nach wie vor in der Lage, die höchsten Preise am Markt zu erzielen. So schafften die Badener einen Durchschnittserlös von 3,32 Euro pro Liter, die Pfälzer gerade mal 1,82 Euro.

Zuwachs an Rebflächen

Im Jahr 2016 wuchs die Rebfläche der BKM leicht auf 935 Hektar. Der Rebsortenspiegel ist nach wie vor von Gutedel mit 34 Prozent der Fläche und Spätburgunder (32 Prozent) bestimmt. Müller-Thurgau macht 17 Prozent aus. Zukünftig sollen Sorten wie Weiß- (sieben Prozent) und Grauburgunder (vier) sowie Merlot und Cabernet Sauvignon stärker in den Fokus rücken.

Ernte 2016

Nach 11,3 Millionen Kilo 2015 konnte die BKM im vergangenen Jahr mit zwölf Millionen wiederum laut Rüdlin „eine gute Menge“ eingelagert werden. Neun Millionen Flaschen gingen in den Verkauf, pro Arbeitstag verließen 70 Paletten mit 36 000 Flaschen den Hof.

Die frühzeitige Entscheidung, die Zielmengen von Gutedel und Müller-Thurgau zu reduzieren, sei „goldrichtig“ gewesen. Die Qualität der Weine stelle dies eindrucksvoll unter Beweis, sagte Rüdlin. „Nach einem sehr anspruchsvollen Weinjahr für unsere Winzer konnten wir uns über eine qualitativ sehr hochwertige Ernte freuen.“

Investitionen

Die BKM ist nach Millionen-Investitionen in den vergangenen Jahren technisch auf einem modernen Stand, sodass 2016 lediglich 435 000 Euro „verbaut“ wurden. Der größte Teil davon entfiel auf den Umbau eines neuen Außentanklangers in Ehrenstetten.

Am Hauptsitz in Efringen-Kirchen werde unter anderem der Saal in ein Großraumbüro umgebaut. Ziel sei, zeitgemäße Arbeitsplätze für Buchhaltung, Personalabteilung, Mitgliederverwaltung, Marketing und Geschäftsleitung zu schaffen. Auch ein neuer Mitarbeiter-Pausenraum entstehe bis August.

In Ehrenstetten werde zum Monatsende die Vinothek in Kirchhofen geschlossen. Den Beschluss für diese „wirtschaftlich sinnvollste Lösung“ hätten Vorstand und Aufsichtsrat einmütig gefasst. Die Tanks seien nach Ehrenstetten umgelagert worden. Die Mitarbeiter würden an den Standorten Ehrenstetten und Ballrechten-Dottingen weiterbeschäftigt.

Neuer Weinlinie

Steingässle oder Castellberg seien im Markgräflerland quasi Marken, nicht aber in nördlichen Gefilden. Deshalb begleite die BKM mit dem neuen Slogan „Unser Gaumen, Unser Herz, Unser Land“ die Einführung ihrer neuen Weinlinie „Markgräfler“. Die Weine, die ab nächstem Monat in den Regalen stehen sollen, „tragen das Markgräfler Lebensgefühl in die Welt hinaus“, sagte Rüdlin. Sie erhalte auch eine eigene Homepage. Auf www.mrkgrflr.de ist laut Rüdlin „die Markenwelt und die Herkunft der sieben Weine umfassenden Linie eindrucksvoll beschrieben“. Wir berichten noch.