Efringen-Kirchen Abschied nach zwölf Jahren naht

Von Marco Schopferer

Noch sind nicht alle Koffer gepackt, doch täglich füllen sich die Umzugskisten. Am Montag wird Pfarrer Michael Donner mit seiner Familie aus dem Blansinger Pfarrhaus ausziehen, am Dienstag beginnt dann das Auspacken im neuen Domizil in Lahr.

Rebland. Das Büro ist schon vollgestellt mit Umzugskisten und es gibt kaum mehr ein Durchkommen. „Allein meine Bücher und Arbeitsmaterialien füllen 30 Kisten“, so Donner. Übers Wochenende geht es ans Eingemachte. Das Spielzeug der Kinder und der Hausrat muss eingepackt werden. Am Montag kommt dann eine Lahrer Umzugsfirma und hilft beim Umzug. „Alles Zerbrechliche packen die ein, dann gibt es hinterher keine Haftungsfragen, wenn etwas kaputt geht.“

Der Pfarrer zieht in Lahr mit seiner Familie in ein Reihenendhaus, das die dortige Kirchengemeinde in Ermangelung eines Pfarrhauses für die Familie angemietet hat. Recht schmuck sei das Häuschen, wenn auch viel kleiner als das Pfarrhaus in Blansingen. Ausreichend für die junge Familie, Platz für ein Büro wird es dort aber nicht geben. Im Gemeindezentrum wird Donner sein Verwaltungsdomizil beziehen.

Und auch wenn der Abschied mit viel Wehmut einhergeht, freut sich Donner auf seinen neuen Lebensabschnitt. Alle zehn bis zwölf Jahre wechseln in der evangelischen Kirche die Geistlichen ihren für die Seelsorge zuständigen Ort. Für den 2005 nach Blansingen Gekommenen sei eben die Zeit für einen Dienstortwechsel reif. In Lahr will er auch wieder so lange wie in Blansingen bleiben, „zumindest, aber bis die Kinder aus der Schule sind“. Alleine zog er 2005 in das riesige Pfarrhaus ein, lernte seine heutige Frau kennen und gründete eine Familie.

Vieles hat den Geistlichen in seinem Aufgabenbereich bewegt und manche Entscheidung der politischen Gemeinde auch ganz konkret betroffen.

„Zu Zeiten der Kleinkemser Zementi gab es dort mehr als 500 evangelische Christen, heute sind es gerade mal noch gut 150.“ Eine Folge fehlender Infrastrukturpolitik von Seiten der politischen Gemeinde, sagt der scheidende Pfarrer und schiebt nach: „Dabei sehe ich für Kleinkems ein großes Entwicklungspotenzial. Ich würde dort gerne wohnen.“

Auch die immer wieder einmal verkürzten Öffnungszeiten des kommunalen Kindergartens in Blansingen sieht er kritisch. Seinem Nachfolger habe man auf Nachfrage Donners auch nur einen Kindergartenplatz vor Ort zusichern können.

Was ein Minuspunkt bei der Suche nach einem festen Pfarrnachfolger war. Am 8. Oktober wird im Rahmen eines Gottesdiensts Vikar Jens Daniel Mauer eingeführt. Ein Aufruf, dem Pfarrer auf Probe eine Wohnung im Ort zur Verfügung zu stellen, verhallte ohne große Resonanz. Er ist nun mit seiner Frau und den beiden Kindern in das verwaiste Pfarrhaus in Wittlingen eingezogen, betreut von dort die evangelischen Gläubigen in Blansingen, Welmlingen, Kleinkems, Rheinweiler, Hertingen und Bad Bellingen.

Das Blansinger Pfarrhaus wird nach dem Auszug der Donners energetisch saniert. Noch laufen die Planungen auf Hochtouren, die Bauarbeiten werden voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres beginnen. Betroffen von den Sanierungsarbeiten ist auch die vermiete Wohnung im Erdgeschoss. Der auch in der Kirchengemeinde aktiven Mieterin wurde deshalb gekündigt, was zu Unmut vor Ort geführt hat.