Efringen-Kirchen Als Pfarrer und Mensch Zeichen gesetzt

Efringen-Kirchen /Binzen (ghb). Er hat Zeichen gesetzt in der evangelischen Kirche im Markgräflerland. Nun ist er am vergangenen Samstag nach längerer Krankheit verstorben: Gerhard Dümchen, als aktiver Pfarrer zehn Jahre in Binzen, nach der Pensionierung Vertreter an vielen Predigtorten im Kirchenbezirk Markgräflerland.

In ihrer Würdigung zum 70. Geburtstag beschreibt die Aktion Sühnezeichen Friedensdienst (ASF) das langjährige Mitglied als „sperrig“. Bereits 1959 tat er Dienst bei dieser Organisation und baute mit anderen Freiwilligen eine Kirche in Nord-Norwegen, wo die deutsche Besatzung verbrannte Erde hinterlassen hatte.

Der Ostpreuße, geboren am 17. April 1935 in Hirschwalde, musste 1944 mit seiner Mutter und zwei Geschwistern aus dem brennenden Königsberg fliehen, nachdem der Vater nach dem 20. Juli 1944 als vermisst gemeldet worden war. In Greiz in Thüringen, wo die Familie nach einigen Zwischenstationen wohnte, war er mitten im Abitur, als er wiederum zur Flucht gezwungen war. Er gehörte zur Jungen Gemeinde, und die wurde vom Staatsapparat beobachtet. Er erhielt eine Warnung und zog nach Berlin, wo er das Abitur nachholte und in Erlangen ein Germanistikstudium aufnahm, wechselte wiederum zur Theologie nach Göttingen und Heidelberg.

Nach Südbaden kam Gerhard Dümchen 1962 als Lehrvikar in Schopfheim, wurde von Dekan Leinert ordiniert und erhielt seine erste Pfarrstelle in Mannheim. 1963 heiratete er seine aus Siebenbürgen stammende Frau Gerhild. Er nahm eine Pfarrstelle bei der evangelischen Kirche deutscher Sprache in La Paz, Bolivien, an, und blieb dort neun Jahre. Die drei eigenen Kinder Dagmar, Elke und Ansgar wuchsen dort auf, dazu wurden später Tan Hung, Celia und Sarah adoptiert.

Das Leben in Lateinamerika hinterließ bei den Kindern einen bleibenden Eindruck. Diesen weltweiten Blick brachte Dümchen mit nach Binzen. Pfarrer im Ruhestand Willy Schneider, damals sein „Nachbar“ in Eimeldingen, berichtet: „Was uns verband, war das Wissen um die Armut in der Welt, in meinem Falle in Afrika, in seinem in Südamerika. Wir brachten so ein neues Gefühl der Mitmenschlichkeit ein in unsere Gemeinden.“

Am 2. September 1983 traute er in der Kirche in Märkt Pfarrer Willy Schneider mit seiner Frau Asuna Bernadetta.

In die Zeit seiner Pfarrstelle in Binzen von 1979 bis 1989 fiel die Diskussion um den Nato-Doppelbeschluss. Hier war er mit seiner Friedensarbeit sehr gefragt. Auf Gerhard Dümchen passt der Ausspruch: „Wir predigen, indem wir gehen.“ Denn an die Pfarrstelle in Binzen schlossen sich fünf Jahre in Gernsbach bei Baden-Baden und sieben Jahre als Religionslehrer in Breisach an. Hier war der Friedensaktivist Mitglied bis 2008 im Vorstand des Fördervereins des Blauen Hauses, dem ehemaligen jüdischen Gemeindehaus.

Nach seiner Pensionierung nahm Gerhard Dümchen in Mappach Wohnsitz und übernahm in Binzen, Rümmingen und Efringen-Kirchen sehr engagiert Vertretungen der dortigen Pfarrer.

Am kommenden Montag wird sich die weitverstreute Familie zu seiner Trauerfeier in Binzen versammeln. Tochter Dagmar reist aus Bolivien mit Familie an, Sohn Ansgar aus Seattle in den USA, Pfarrerkollegen werden von ihm Abschied nehmen als einem Menschen, der einem im Gedächtnis bleibt.