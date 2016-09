Efringen-Kirchen (jut). Objekte vor dem Verfall bewahren, für kommende Generationen erhalten und damit auch den Wert einer Sammlung zu garantieren – das ist nach dem Sammeln (wir berichteten) eine weitere Aufgabe eines Museums generell. Eine kleine örtliche Einrichtung wie das Museum Alte Schule werde „natürlich besonderen Wert auf Objekte legen, die direkt mit der Gemeinde oder der näheren Umgebung zu tun haben“, sagt Museumsleiterin Dr. Maren Siegmann. Beispiele für das Bewahren gibt es schon direkt vor dem Museum. Dort liegt geschützt unter einem Dach ein Weidling, so wie er für den Fischfang auf dem Rhein benutzt wurde. Der Daubenturm, früher in vielen Gemeinden im Markgräflerland zu sehen, in denen es das Küferhandwerk gab, wurde gerade im vergangenen Jahr mit der kundigen Hilfe von Wolfgang Sprich abgebaut und dann neu wieder aufgesetzt. Im Museum selbst sind in der Dauerausstellung unter anderem Objekte zum Fischfang am Rhein ausgestellt, sowie zu Vermessungen am Rhein, zu Weinbau, Religion, dem Leben vor 100 Jahren, und zum steinzeitlichen Jaspisbergwerk in Kleinkems. Zudem werden eine Markgräfler Tracht und zeitgenössische Stoffe präsentiert. An historischen Stoffen aus der Region hat das Museum einen guten Fundus – aber das UV-Licht schädigt sie, sobald sie ausgestellt sind. Bei der anvisierten Neukonzeption der Dauerausstellung ist nun daran gedacht, die wertvollen Stoffe und Kleidungsstücke nur gelegentlich zu zeigen – „dafür müssen wir den Besuchern aber im Gegenzug etwas zum Anfassen anbieten – da hätten wir noch genug Stoffstücke, die nicht so wertvoll sind, als Anschauungsmaterial“, erklärt die Museumsleiterin. Karten, die den sich früher ständig wechselnden Rheinverlauf zeigen, sind ebenfalls viele im Besitz der Gemeinde. „Sie sind für die Lokalhistorie besonders interessant und sollen gerahmt und künftig in einem eigenen Raum gezeigt werden, das ist der Plan“, hat sich Maren Siegmann zusammen mit dem Förderkreis des Museums Alte Schule überlegt. Zum Bewahren gehört das Konservieren und Restaurieren von Objekten, so dass sie der Nachwelt auch noch in 100 Jahren erhalten sind, aber auch die sachgerechte Behandlung. Voraussetzung dafür sind gute konservatorische Bedingungen, was das Raumklima, den Lichtschutz der Objekte oder die Luftfeuchtigkeit angeht. Jedes Material, Papier, Stoff, Eisen oder Holz, reagiert anders und „braucht eigentlich das eigene passende Raumklima, was heißt, dass Klimaanlagen gut eingestellt werden müssen. Das schützt zum Beispiel auch die Akten der Gemeinde im Rathauskeller, wo auch viele Museumsstücke liegen“, so Siegmann. An organischen Materialien wie Knochen oder an Metallen, wie etwa Eisen, kann der Zahn der Zeit recht schnell nagen, wenn die Umgebungstemperaturen nicht stimmen oder wenn sie nicht vor Staub und Bakterien, die zum Beispiel an den Hände kleben, geschützt werden. „Man glaubt gar nicht, was durch Anfassen und damit Bakterienübertragung auf Gegenstände alles auf die Dauer kaputt gehen kann“, erklärt die Museumsleiterin. Früher war den Besuchern bekannt, dass man in Museen nichts anfassen durfte – „heute versuchen Museen, auch Gegenstände zum Anfassen auszustellen – leider aber kommen dann viele Besucher auf die Idee, dass man alles anfassen kann. Da müssen wir wieder besser aufklären“, stellt Siegmann fest.