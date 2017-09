Efringen-Kirchen Anschlüsse in Kombination angeboten

Von Marco Schopferer

Ein Pilotprojekt sorgt für Aufmerksamkeit: In Blansingen vermarktet der Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Lörrach Glasfaserhausanschlüsse erstmals zusammen mit Gasanschlüssen der Badenova-Tochter BN-Netze. Noch ist allerdings unklar, ob die Kooperation auch Früchte tragen wird.

Blansingen/Fischingen. Als ein schlechtes Omen wollten die Vertreter der Badenova-Tochter BN-Netze nicht verstanden wissen, dass neben Ortsvorsteherin Andrea Wahler nur neun Bürger den Weg zur Infoveranstaltung fanden. Immerhin stieß das Pilotprojekt bereits über die Kreisgrenzen hinaus auf Interesse. Ziel ist, nur einmal zu graben und mit der Glasfaser auch eine Gasleitung direkt in die Häuser zu legen. 2324,50 Euro würde solch ein Kombianschluss bei einer Leitungslänge von bis zu 15 Metern kosten. Nochmals 476 Euro günstiger, als eine getrennte Beauftragung von Gas- und Glasanschluss.

„So günstig bekomme ich nie wieder ein Anschluss“, zeigte sich ein Blansinger am Infoabend in der Wolferhalle überzeugt und fragte nach, ob man nicht noch künftiges Bauland und aktuelle Gartenflächen gleichzeitig mit Leerrohren anschließen könnte.

Tatsächlich scheint das Angebot von Gas und Glasfaser derzeit auf reges Interesse im Dorf zu stoßen. Schon vor einigen Wochen hat BN-Netze alle Hauseigentümer angeschrieben, klingelt seither an jeder Haustür und informiert die Bürger im persönlichen Gespräch. Der großen Infoinitiative vorab sei es geschuldet, dass so wenige Bürger zur Veranstaltung in der Wolferhalle kamen, glauben die Verantwortlichen.

Noch sind es allerdings nicht genügend Anschlusswillige, damit der Gasversorger ganz sicher mit einer eigenen Leitung ins Dorf fährt.

Genaue Zahlen über die bereits geschlossenen Vorverträge mochte BN-Netze nicht nennen. Nur soviel: Das selbst gesetzte Ziel von 60 Prozent sei noch nicht erreicht. Und bei einer Quote von 50+ müsse man nochmals intensiv über die Bücher gehen, ob die Rentabilitätsquote erreicht ist, sagte Projektleiter Sven Ernst.

Dann geht es darum, wo das Haus eines jeden Anschlusswilligen liegt, und manche Straßenzüge mit wenig Interessierten würden dann eben nicht angeschlossen werden. Eine Prognose, ob das Pilotprojekt „Gas und Glas“ 2018 in Blansingen umgesetzt wird, wagt man deshalb derzeit nicht. Bis zum 10. Oktober können Hauseigentümer noch einen nicht bindenden Vorvertrag abschließen, dann geht es in die Feinkalkulation. Ende Oktober soll in der Freiburger Konzernzentrale die Entscheidung über den Gasleitungsausbau in Blansingen fallen.

Ganz unabhängig davon wird der Zweckverband im kommenden Jahr ganz sicher beginnen, „das Dorf umzugraben“. Über 66 Prozent der Hauseigentümer schlossen bereits einen entsprechen Glasfaseranschlussvertrag mit dem Zweckverband.

Das Pilotprojekt im Rebland hat bereits über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus für Interesse gesorgt, sagte Sven Ernst, Projektleiter von BN-Netze. Anfragen von anderen Kommunen seien bereits aufgelaufen. Deshalb gab man sich auch entspannt: „Wenn wir das in Blansingen nicht machen können, dann vielleicht andernorts“, so Ernst. Die Idee „Gas und Glas“ werde sicherlich weiter verfolgt.

Grundsätzlich biete sich eine Kooperation mit anderen Netzbetreibern an. Egal, ob bei Strom oder Gas, „die Grabungstiefe ist gleich“, so Paul Kempf, Geschäftsführer vom Zweckverband Breitband. Gemeinsam die Straßen aufzugraben, helfe Kosten einzusparen. Von der nur einmaligen Belästigung der Bewohner ganz abgesehen.

In Fischingen läuft deshalb im kommenden Jahr ein ähnliches Projekt an. Dort kam der Stromnetzbetreiber ED-Netze auf den Zweckverband zu, weil die in die Jahre gekommenen Freileitungenan Dachständern 2018 durch eine Erdstromleitung in jedes Haus ersetzt werden sollen. Hier beteiligt sich nun der Zweckverband an den Tiefbauarbeiten finanziell und erfreut sich gleichzeitig an Rekordanschlussquoten für Glasfaser. Über 80 Prozent der Hauseigentümer im Ort haben sich bereits dafür entschieden, sich zeitgleich auch das schnelle Internet ins Haus legen zu lassen. „Viele wollen auch einfach den Dachständer los haben“, und nicht zweimal den Garten aufgraben, so die Einschätzung von Kempf.

Michael Breitenberg, Pressesprecher der Bundesnetzagentur in Bonn, ist ob solch hoher Anschlussquoten verblüfft. Selbst 50 Prozent anschlusswilliger Hauseigentümer seien bundesweit eine absolute Seltenheit. Paul Kempf hat noch eine andere Erklärung: Es zeige aufgrund der aktuell mitunter schneckenlahmen Datenverbindungen auf dem Land, „wie hoch hier der Leidensdruck ist“.