Nachrichten-Ticker

20:04 Kanzleramtschef will spät von BND-Spionage erfahren haben

Berlin - In der Geheimdienstaffäre hat Kanzleramtsminister Peter Altmaier nach eigener Aussage erst spät von hochproblematischen Ausspähungen des Bundesnachrichtendienstes erfahren. "Nach allem, was ich weiß, hat das Kanzleramt und die zuständige Abteilung von der Selektorenliste überhaupt erst im März 2015 erfahren", sagte Altmaier vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags aus. Der BND hatte über Jahre Daten unter befreundeten Staaten mit bestimmten Suchbegriffen ausgespäht. Dazu zählen E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder IP-Adressen.

20:00 Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen gefunden

Kelsterbach - Nur wenige hundert Meter vom Frankfurter Flughafen entfernt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Mittag in einem Feld bei Kelsterbach entdeckt. Noch in der Nacht soll die britische Fliegerbombe entschärft werden. Dazu müssen auch Wohnhäuser und ein Hotel evakuiert werden. Zudem werden die Autobahn 3, eine Bundesstraße und Bahnstrecken gesperrt. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnete angesichts des Nachtflugverbots zwischen 23.00 und 5.00 Uhr mit keinerlei Einschränkungen des Flugverkehrs.

19:46 Menschenkette verbindet Dresden im Gedenken an Zerstörung

Dresden - Mit der Erinnerung an die Bomben-Opfer, aber auch an die eigene NS-Vergangenheit hat Dresden der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg gedacht. Als Zeichen für Versöhnung und Menschlichkeit verbanden am Abend rund 12 000 Menschen am 72. Jahrestag der Bombardements der Alliierten mit einer Menschenkette beide Elbseiten. Zum Auftakt hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert an die Teilnehmer appelliert, mit dem Gedenken eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen.

19:04 Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Frankfurt/Main - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Beschäftigten in sechs Bundesländern morgen für mehr Geld auf die Straße gehen. Warnstreiks soll es nach Angaben der Gewerkschaft GEW in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Berlin geben. Weil auch angestellte Lehrer an den Protesten teilnehmen, kommt es vermutlich zu zahlreichen Unterrichtsausfällen. Die Gewerkschaften fordern Verbesserungen von insgesamt sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies ab.

18:53 Behörden rechnen nicht mit weiteren Lawinenopfern in Savoyen

Albertville - Nach dem Lawinenunglück in den französischen Alpen mit vier Toten rechnen die Behörden nicht mit weiteren Todesopfern. Zunächst war in Medienberichten davon die Rede gewesen, dass noch mehrere Personen unter den Schneemassen verschüttet seien. Die Opfer sind ein 59 Jahre alter Skilehrer, ein 48-Jähriger Familienvater, sein 15-jähriger Sohn und dessen 19 Jahre alter Halbbruder. Die ganze Gruppe war mit Lawinen-Detektoren ausgestattet.