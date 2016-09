Rebland. Die Kirchengemeinden Bad Bellingen/Hertingen und Blansingen/Kleinkems/Welmlingen sowie Efringen-Kirchen unternehmen am Samstag, 10. September, einen Ausflug an den Kaiserstuhl. Es wird die Kunsthalle Messmer in Riegel besucht. Dort findet eine Führung durch die Ausstellung „Joan Miró. Der leidenschaftliche Malerpoet“ statt.

Weiter ist eine Orgelführung in der St.-Michaels-Kirche in Niederrotweil, der ältesten Kirche am Kaiserstuhl, vorgesehen. Einkehr ist in einem Gasthaus in Oberrotweil. Kosten: 31 Euro, mit Museumspass elf Euro weniger.

Treffpunkte: Efringen-Kirchen, Bushaltestelle Bahnhof, 12.05 Uhr, Bad Bellingen, Busparkplatz an der Badstraße, 12.30 Uhr. Rückkehr gegen 21 Uhr in Bad Bellingen. Gäste und Urlauber sind willkommen. Pfarrerin Gabriele Seibert-Graf begleitet den Ausflug. Anmeldungen an die evangelischen Pfarrämter Bad Bellingen, Tel. 07635/822037, E-Mail: badbellingen@ekima.info, und Blansingen, Tel. 07628/1302. Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 bis 12 Uhr besetzt. E- Mail unter pfarramt.efringen-kirchen@gmx.de oder telefonisch unter 07628/372.