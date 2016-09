Efringen-Kirchen. „Lichtblicke“ lautet der Titel einer Doppel-Ausstellung, die in Efringen-Kirchen am Samstag, 17. September, um 19 Uhr in der Galerie Esther Scheurer, Bachgasse 1, eröffnet wird. Veronika Tacuri-Stark aus Egringen stellt abstrakte, ausdrucksstarke und an mikroskopisch dreidimensionale Vergrößerungen erinnernde Gemälde und Collagen aus. Michaela Gerteis-Däuble mit Atelier in Bad Säckingen zeigt Objektbilder. n bis 12. November samstags von 17 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung